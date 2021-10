Programació Tardor 2021

Posted by

Espai Avinyó, 7 d’octubre de 2021

Aquesta tardor, l’Espai Avinyó us proposa un itinerari d’activitats artístiques i culturals que donaran peu a parlar sobre temes tan diversos com ara la relació entre l’alimentació i la colonialitat, els estereotips presents en gèneres musicals com l’electrònica o la música tradicional magrebí, les ecologies lingüístiques de la ciutat, la mirada jove sobre les sèries i l’espai públic, el relat dels museus sobre la diversitat cultural i les espiritualitats afroatlàntiques.

Us animem a acompanyar-nos en aquesta última programació de l’any 2021!