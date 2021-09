Programació setembre – desembre

Posted by

JM Banyoles, 16 de setembre de 2021

MARIOLA MEMBRIVES, GIRONA JAZZ PROJECT, TRIO DA VINCI I COR DE TEATRE, A LA PROGRAMACIÓ D’AQUEST TRIMESTRE

08/09/2021

Mariola Membrives, la Girona Jazz Project, Trio Da Vinci i Cor de Teatre són algunes de les propostes de Joventuts Musicals de Banyoles que es podran veure a l’Auditori de l’Ateneu – CMEM de Banyoles dins la nova programació de Cultura Banyoles per al quart trimestre de 2021. La programació inclou també l’estrena de la programació estable de cinema familiar a l’Auditori de l’Ateneu, amb una proposta al mes.

La nova programació de Cultura Banyoles per al quart trimestre de 2021 es va presentar dimarts al vespre en un acte a l’Auditori de l’Ateneu. La presentació, a la qual hi va participar el president de JM Banyoles, Miquel Cuenca, va permetre donar a conèixer el conjunt de l’activitat cultural municipal que inclou una norantena de propostes tant d’arts escèniques i musicals com de la biblioteca, de patrimoni cultural i dels museus.

Programació musical

La programació de Joventuts Musicals de Banyoles, s’obrirà dissabte 18 de setembre amb el concert del Trio Da Vinci, que oferirà un programa amb obres de Schumann, Turina i Ravel. La progeramació inclou també el darrer concert de l’Artista resident de l’Ateneu – CMEM 2021, Mariola Membrives, que el 6 de novembre oferirà un work in progess del treball de Yerma Sola, una de les obres més emblemàtiques de Federico Garcia Lorca. En la vessant de jazz, trobem al 4 de desembre la Girona Jazz Project amb un homenatge a Thad Jones. Cor de teatre actuarà el 18 de desembre a l’Auditori de l’Ateneu presentant l’espectacle Ombres i llum.

Així mateix, s’ha programat una proposta familiar en el marc de les festes de Sant Martirià de la mà de Samfaina de Colors, que ens presentaran Andròmines. A banda, s’ha reprogramat l’espectacle “El nus la flor” amb Maria Mauri, Enric Casasses i Daniel Ariño que es va haver de suspendre per la pandèmia.

Programació de cinema

L’Auditori de l’Ateneu continuarà en aquest quart trimestre de 2021 oferint una programació estable de cinema que es traslladarà als caps de setmana. Es podran veure les propostes de El Documental del Mes i pel·lícules incloses dins el Cicle Gaudí, impulsat per l’Acadèmia de Cinema en Català amb el suport de la Generalitat i les diputacions catalanes. Entre altres propostes, es projectarà La dona il·legal o Lobster Soup.

Com a novetat, aquesta tardor s’iniciarà la programació estable de cinema familiar que es portarà a terme un diumenge al mes, a partir d’octubre, amb la voluntat que es consolidi entre el públic familiar. Les projeccions s’iniciaran amb tres propostes El grúfal i la filla del grúfal, La revolta dels contes i El cargol i la balena.

Venda d’entrades

La venda d’entrades per a la nova programació de Cultura Banyoles s’ha iniciat aquestdimecres 8 de setembre i es podran comprar al web de Cultura Banyoles a www.cultura.banyoles.cat i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, demanant cita prèvia.

La programació continua adaptada a les restriccions per la Covid-19 amb aforament restringit al 70% i caldrà ser al Teatre, l’Auditori o la Factoria 20 minuts abans de l’espectacle per facilitar l’entrada esgraonada.