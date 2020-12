Proclamats els guanyadors dels Premis Talent Cambra d’estímul a la creativitat i l’emprenedoria

Posted by

S’ha reconegut iniciatives emprenedores en els camps de la Indústria i el territori, el comerç i el turisme, la tecnologia, la ciència i el coneixement.

El lliurament dels Premis serà emès en format audiovisual

Els VI Premis Talent Cambra, instituïts per la Welcome Talent Society i convocats enguany conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, han estat lliurats aquest cap de setmana a Barcelona.

El lliurament s’ha fet en format reduït i sense públic per causa de la pandèmia, però forma part del programa La Nit del Talent, realitzat per El Nacional, que serà emès en format audiovisual en els propers dies. Aquest programa, enregistrat a la sala Luz de Gas, és un compendi de les iniciatives emprenedores guanyadores que resulten més emocionants i impactants en una edició caracteritzada pel confinament per la covid_19.

Han lliurat els premis diverses personalitats del món polític, econòmic, cultural i social, com la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, el conseller d’Empresa i Competitivitat, Ramon Tremosa, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell.

Categories dels Premis i guanyadors

Els Premis Talent Cambra s’agrupen en quatre àmbits: Indústria i Territori, Comerç i Turisme, Tecnologia, i Ciència i Coneixement.

Els guanyadors dels Premis, proclamats per diversos jurats entre els finalistes, són els següents:

– MEDI AMBIENT. Oryzite. És un mètode per a incorporar pellofa d’arròs en tota mena de compostos termoplàstics i en elevats percentatges, fins a un 60% o més. Aquesta tecnologia s’incorpora en tots els plàstics dels productes SEAT. Autor: Iban Ganduxé.

– DISSENY D’OBJECTE SINGULAR. “Entre Dues Aigües”. Galleda de desinfecció que permet separar l’aigua bruta de la neta quan es fa servir el pal de fregar. Autor: Jordi Vila.

– CANÇÓ I COMPOSICIÓ MUSICAL. “Herois”. Sabor de Gràcia, la banda de rumba catalana, ha enregistrat durant el confinament una cançó que pretén ser un missatge de suport i reconeixement a tot el personal sanitari. Autor: Antonio Carbonell / Sabor de Gracia.

– RAMADERIA I AGRICULTURA. Smart Farming Labs. Neix amb l’objectiu de ser el primer hub agroalimentari d’alta tecnologia i de km0 a Espanya per a explotadors agrícoles. S’ubica al Parc Agrari del Baix Llobregat. Autor: José Antonio Serrano.

– ODS +RSC +TERCER SECTOR. Projecte Cadena Roja. Presentat per Creu Roja + Enchainté. Es tracta del disseny d’un sistema informàtic, participatiu i anònim que té com a objectiu digitalitzar i eliminar processos burocràtics en entitats del tercer sector, com la Creu Roja. Basat en la tecnologia blockchain. Autor: Lluís Llibre.

– MOBILITAT. Dos guanyadors ex aequo. 1) Wallbox. És una companyia global puntera en la càrrega de vehicles elèctrics. Supernova és el carregador públic més ràpid, fiable i barat de la seva categoria. Autora: Cristina Carmona. 2) Ray. Ray Electronic Motors es presenta com una solució de mobilitat urbana sostenible que aposta per la innovació. El model RAY 7.7 és un scooter elèctric amb 0 emissions en entorns urbans i interurbans. En definitiva, tenen la vocació de ser els Tesla dels scooters. Autor: Iñigo Raventós.

-ENERGIA. LC Paper. És una empresa amb una capacitat de 50.000 tones/any de paper. Fabrica paper tissú i paper per embalatge alimentari en dues màquines diferents. El producte fabricat es diu paper Dalia, que incorpora un concepte disruptor per lluitar contra el canvi climàtic. Autor: Joan Vila.

– INDUSTRIA. Bitmetric. Promou l’automatització de processos que involucren la visió en entorns industrials a través d’una càmera Pick amb IA. Dota els processos amb inputs de visió similars als que tindria un ésser humà permetent que pugui reaccionar quan es produeixen canvis en el context. Autora: Mar Masulli.

– ALIMENTACIÓ I BEGUDES. Nippo. Tomàquet creació de “Semillas Fitó” amb unes característiques excepcionals de gust i textura. És un nou concepte de tomàquet fondant inexistent fins ara. Recomanat pels millors xefs. Autor: Jordi Ballester.

– CURA ANIMAL. IPPPA. L’Institut de Polítiques Públiques de Protecció Animal (IPPPA) proporcionen a les administracions públiques i als governs formació tècnica en matèria de protecció animal. Autor: Adrià Voltes.

– BIOTECNOLOGIA +FARMA +SALUT +TRANSFERÈNCIA CIENTÍFICA. Wellis Air. En els últims 10 anys ha desenvolupat un dispositiu de desinfecció i purificació de l’aire i les superfícies, el Wellisair WADU, que es distribueix per tota Europa i Sud-Amèrica. Autor: Pere Monagas.

– IGUALTAT. Aula Magna. Llançat el PDD (Programa Directiu de Desenvolupament) per a dones executives, pensant en formar en habilitats directives des de l’òptica actual de les empreses (innovació, transformació digital, direcció de projectes, ètica, estratègia), però també en habilitats requerides per a dones directives (negociació, marca personal, comunicació persuasiva i lideratge). Autora: Clara Lapiedra.

– ESPORTS. Up Your Club. Projecte que consisteix en la creació i comercialització d’una APP de serveis per a clubs esportius amb l’objectiu de digitalitzar i millorar processos administratius i comunicatius dels clubs. Pot ajudar a la professionalització del món dels clubs esportius. Autor: Albert Juanico.

– TURISME +OCI +GASTRONOMIA. ATENEA / BCN Forest Light. Dos projectes: 1) ATENEA, que pretén ordenar i visualitzar d’una manera pràctica i diferent les millors rutes de bicicleta de muntanya de Catalunya, agrupant-les en format digital. 2) BCN Forest Light, pensat per macro espectacles on la gent pugui estar molt separada i no s’hagi de desplaçar. Presenta una nova manera de veure Collserola des de Barcelona, amb la il·luminació de la muntanya per crear un espectacle visual i sonor que el públic pot veure des de les terrasses i finestres. Autor: Carles Berga.

-COMERÇ I CONSUM. Temporal. El projecte proposa la creació d’una xarxa de locals comercials a tot Catalunya que es puguin llogar temporalment. Es tracta d’acondicionar locals actualment tancats. Autor: Josep Salvadó.

-LOGíSTICA. MPE Market Place. Optimitza per a retail i marques, la possibilitat de ser present a molts marketplaces de forma automatitzada. Una forma que les petites marques s’aprofitin de les grans distribuïdores, i les explotin en comptes d’enfrontar-s’hi. Autor: Jaume Clarà.

-DEEP TECH. Submer. Millora l’eficiència dels data-centers. Autor: Pol Valls.

– 5G + TELECOMUNICACIONS. Engidi. Connectivitat IOT treballador. Autor: Sergi Bouisson.

– INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL. Proppos. IA aplicada a la alimentació. Autor: Nil Salomó.

– BLOCKCHAIN +CIBERSEGURETAT. Vocdoni.io. Votacions o eleccions segures amb Comunicacions fiables, un Toolkit de Governança. Autor: Xavier Vives.

– DRET +BANCA I FINANCES +HABITATGE I IMMOBILIÀRIA. StockCrowd. Software SaaS al núvol que permet a les grans empreses de consum (les anomenades lovebrands) crear campanyes de crowdfunding amb impacte, directament a les seves pàgines web i canals digitals, enfortint el vincle amb la seva comunitat, amb control total sobre canals, diners i dades. Autor: Sergi Pallarès.

– ENSENYAMENT. Seeds of respect. Realitat virtual aplicada a l’educació en el respecte. S’utilitza per l’assetjament escolar, la violència de gènere… Autor: Álvaro Prades.

– COMUNICACIÓ I MEDIA. Fibracat TV. Canal Digital enfocat a les dones i la tecnologia. És un projecte sòlid, amb clares intencions i compromesos amb un valor social destacat com és la igualtat (ODS 5 de la ONU). Autora: Meritxell Bautista.

– ARTS ESCÈNIQUES +CURTMETRATGE. “Here Comes Your Man”. Amb actors top i tots catalans. Obra sobre persones que han patit insults, discriminació i violència durant l’escola. Anys després, el record de la vergonya i marginació segueix ben viu. Autor: Jordi Cadellans i Mateu.

– PINTURA +ESCULTURA. “Escultura commemorativa Covid-19”. Escultura a l’aire lliure de volum vertical, elaborada i modelada amb tècniques emprades per transformar i treballar el metall. Inspiració: plasmar la tempesta d’emocions sobrevingudes amb la Covid. Autor: Juan-Ramón Arnau.

– POEMA +RELAT. El fragment de la novel·la “Barcelona – La rosa i el drac -Memòria d’una ciutat”. Escrit entre març i abril. Necessitat de preservar el record de com era la vida abans de la pandèmia, en general i a Barcelona. Autora: Teresa Saborit

Premis d’Honor

També s’atorguen anualment els Premis d’Honor Talent Cambra com a reconeixement a persones amb una trajectòria destacada en valors que beneficien a la societat com el mecenatge, l’humanisme, la ciència i la solidaritat, a personalitats estrangeres que aposten pel talent català i també a catalanes que exerceixen d’ambaixadors de la marca Catalunya. En aquest cas es van lliurar a la Casa Llotja de Mar el passat mes de juliol a John Hoffman, Gerard Piqué, els Col·legis Oficials de Metges i d’Infermeria, les fundacions de lluita contra la sida i Castell de Peralada i Marina Garcès en un programa que va ser emès a TV3 i Canal 33 en el mes d’agost.

Welcome Talent Society

La Welcome Talent Society de Barcelona, presidida per Bru Recolons i Antoni Gelonch com a president d’honor, és una iniciativa ciutadana que vol cercar, difondre i reunir el millor talent català contemporani. Atorga uns Premis anuals en diverses categories. Els objectius de l’entitat són, entre altres:

– Identificar i fomentar la promoció de persones que amb el seu talent contribueixin a millorar la marca Barcelona i Catalunya

-Atraure com a associats a joves talents, personatges ja consolidats i amb talent reconegut, entitats i empreses que s’identifiquin amb el foment del talent i de les marques Barcelona i Catalunya.

-L’organització i la dotació de premis, l’organització d’exposicions, fòrums i altres formats de detecció de talent.