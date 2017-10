Processos legislatius

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’octubre de 2017

El procés legislatiu no és tan trivial com pugui semblar. Segueix com si diguéssim una tecnologia. Les lleis han d’encaixar en el cos legal així com s’han de redactar en el moment adequat

Això ve de Guinea Equatorial perquè va esgotar el model franquista amb què s’inspirava provocant un daltabaix que no sé com s’ha acabat. A més estaven treballant amb material obsolet. Tot això ve de copiar, de no estudiar.

Això em recorda un cap que vaig tenir. Justificava el seu fracàs perquè segons deia li venia molta son quan s’havia de posar a estudiar. Ho arranjava tot esperant l’últim amb la qual cosa ni els seus ajudants rendien ni la feina sortia bé mai

S’aguantava a la cadira perquè s’arrepenjava en una xarxa. Una persona incompetent que no enganyava ningú

Aquest element era àvid pels diners. Sabia com gratar la caixa de l’empresa. Tal inquietud només suggeria que tenia una feina especial a l’empresa, provocant conflictes

És el mateix perfil que governa Guinea Equatorial. Més que un dictador era un vividor de temps passats a una acadèmia militar on va estudiar a Europa

Hi ha gent que el voldria fer-lo fora, però, a qui posar-hi al seu lloc ? Una mateixa mena d’individu com aquest. El poble ja està acostumat a les seves gràcies, però no diu res perquè no es pugui saber

És l’alienació normal de tot un poble, però no hi ha persona al món que hi pugui fer un govern just. La història està farcida d’individus com aquest. Malauradament…!