Fitxer entitats Barcelona, 7 de maig de 2021

Us recordem que fins al 19 de maig està oberta la fase de suport ciutadà en el procés d’elecció del nou Síndic/a de Barcelona. Els ciutadans i les ciutadanes que ho vulguin poden donar el seu suport a una de les vuit candidatures, presentades per diferents entitats de la ciutat, a través de la plataforma DECIDIM.BARCELONA

Us agrairem si podeu fer difusió a través dels vostres mitjans i també us recordem que hi ha un mecanisme a la mateixa web per tal que les entitats que ho desitgin s’adhereixin a una o més candidatures.