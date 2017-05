Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’abril de 2017

El Papa Francesc homenatge les oenagés que treballen en el salvanent de migrants en les aigües que hi ha entre les costes africanes i europees

El Papa dóna valor a la feina que fan oenagés com ara Proactiva Open Arms després que els governs de la UE no en vulguin la interferència amb les operacions navals militars per reduir el flux de migrants cap Europa

Després d’unes operacions molt intenses contra el tràfic de persones davant les costes de Líbia amb destinació a Itàlia, va seguir la descripció exhaustiva de les persones que fugen de Síria en aigües del Mediterrani oriental s’hi van veure implicades tant Grècia com Turquia per causa de tenir costes, però la marxa es va introduir a l’Europa continental

És aleshores quan es comença a definir la diferència entre migrants i refugiats, però també la categoria d’asilats. El Papa va donar proves de bona voluntat donant residència a tres famílies refugiades de confessió musulmana

Tot plegat és difícil d’explicar amb una certa calma perquè va provocar diferents opinions en el si de la UE. Aquesta batalla sobre els Drets humans encara és damunt la taula dels governs implicats, fent cadascun la seva anàlisi