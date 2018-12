Primus inter pares

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de desembre de 2018

La República Federal de Nigèria conté un districte federal amb la capital Abuja (1.235.880 persones) i 36 estats federats. Lagos (13 milions), la més poblada, va cedir la capitalitat a Abuja per raons estratègiques i administratives. Abuja és la Brasília.

Nigèria és el país més poblat de l’Àfrica (188 milions), 4 cops Espanya. La seva superfície és un 87% més gran que la d’Espanya. L’index de desenvolupament humà és baix, 0,532 quan el d’Espanya és molt alt.

Les llengües més importants són l’anglès, idioma oficial, i el pidgin. Hausa, yoruba, igbo, fulfuide, ibibio, kanuri són llengües de 60 milions a 8. Amb tot, es diu que hi poden haver fins a cinc-centes llengües pròpies.

L’economia de Nigèria és la més gran d’Àfrica perquè, al reinventariar-la, va passar davant Sud-àfrica, que roman segona.

Hi va haver molta polèmica per mantenir la integritat territorial de l’excolònia britànica. La raó és que per religió Nigèria està partida en dos: un nord musulmà i un sud cristià, Abuja és just a la frontera. Normalment s’alterna president cristià i president musulmà. Muhammadu Bohari és l’actual president

No se sap ben bé la població del país perquè molts matrimonis del nord no enregistren els seus fills al jutjat. També molts nigerians han emigrat per treballar en un ampli vano de funcions a l’estranger. L’objectiu és portar al lloc d’arribada la família

Les tensions religioses són notables perquè fins i tot hi hagué un tiroteig en sortir de Missa, 16 morts.

Boko Haram és el flagell del diable perquè no para de segrestar noietes. Per exemple, Boko Haram va segrestar 50 nenes d’un institut i 112 més al cap de cinc dies del mes d’agost.

Boko Haram va més lluny al matar una llevadora de la Creu Roja a Nigèria. En un moment donat es va aliar amb estat islàmic, però després se’n va desvincular

Després de Hollywood i Bollywood (Índia), apareix un fenomen de molt èxit a Nigèria: Nollywood. Nollywood treballa amb els mínims dispendis, però se’n surt

El pes de les religions naturals és important perquè com diuen els mateixos nigerians: “Diumenge a Missa, però els altres dies al bruixot”. El vudú és molt arrelat en la població encara que sigui molt volàtil i diferent del que nosaltres hem sentit a dir

Font: ARA i wikipedia