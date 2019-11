Primer de novembre

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de novembre de 2019

La Diada de Tots Sants és una solemnitat cristiana que té lloc l’1 de novembre per a les esglésies catòliques de ritu llatí, i el primer diumenge de Pentecosta a l’Església ortodoxa i les catòliques de ritu bizantí. No s’ha de confondre amb la Commemoració dels Fidels Difunts.

En aquest dia l’Església celebra festa solemne per tots aquells difunts que, havent superat el purgatori, s’han santificat totalment, han obtingut la visió beatífica i gaudeixen de la vida eterna en la presència de Déu. Per això és el dia de «Tots Sants».

No es festeja només en honor als beats o sants que són a la llista dels canonitzats i pels que l’Església celebra en un dia especial de l’any; se celebra també en honor a tots els que no estan canonitzats però viuen ja en la presència de Déu.

És freqüent que aquest dia les grans catedrals exhibeixin les relíquies dels sants.

L’Església primitiva acostumava a celebrar l’aniversari de la mort d’un màrtir en el lloc del martiri. Freqüentment, els grups de màrtirs morien el mateix dia, la qual cosa va conduir naturalment a una celebració comuna. En la persecució de Dioclecià, el nombre de màrtirs va arribar a ser tan gran, que no es podia separar un dia per assignar. Però l’Església, creient que cada màrtir havia de ser venerat, va assenyalar un dia en comú per a tothom. La primera mostra d’això es remunta a Antioquia al diumenge abans de Pentecosta.

També s’esmenta aquest dia en comú en un sermó de sant Efrem el Siri en 373. Al principi, només els màrtirs i sant Joan Baptista eren honrats per un dia especial. Altres sants es van anar assignant gradualment, i es va incrementar quan es va fixar el procés regular de canonització; a principis de 411 havia encara en el calendari caldeu dels cristians orientals una «Commemoratio confessorum» per al divendres. A l’Església d’Occident, el papa Bonifaci IV va consagrar, entre 609 i 610, el Panteó de Roma a la Santíssima Verge i a tots els màrtirs, donant-li un aniversari.

Gregori III (731-741) va consagrar una capella a la Basílica de Sant Pere a tots els sants i va fixar l’aniversari per a l’1 de novembre. Gregori IV va estendre la celebració de l’1 de novembre a tota l’Església, a mitjan el segle IX

