Primaveres

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de gener de 2019

Les manifestacions del món àrab (2010-2013), conegudes com Primavera Àrab, corresponen a una sèrie de manifestacions populars per clam que, segons els manifestants, buscaven la democràcia i els drets socials. Organitzades per la població àrab i, en molts casos, finançades per potències occidentals

Es considera el començament d’aquestes manifestacions el 17 de desembre de 2010 a la Ciutat de Tunis, quan un venedor ambulant (Mohamed Bouazizi) va ser despullat per la policia de les seves mercaderies i comptes d’estalvis i en resposta, es va immolar com a protesta. Durant la seva agonia milers de tunisians es van rebel·lar contra les males condicions a què el país estava sotmès, causant un efecte dòmino en la resta de les nacions àrabs

Des de 1987 Zine al-Abidine Ben Ali governava Tunísia amb un Govern considerat autoritari. Els tunisians, davant la situació Bouazizi, van sortir a protestar contra Ben Ali. Mohamed Bouazizi va morir el 4 de gener de 2011. Deu dies després, el president Ben Ali va dimitir

L’exemple de Tunísia va ser imitat a la resta del món àrab. A Egipte, van sortir a manifestar milions de persones contra Hosni Mubarak qui portava 30 anys al poder

Els libis contra Muammar Gaddafi (42 anys al poder), a Síria contra Baixar al-Assad (15 anys llavors), al Iemen contra Ali Abdullah Saleh (21 anys llavors), a Algèria contra Abdelaziz Bouteflika (12 anys llavors)

El sultà d’Oman Qabus bin Said a Said i el rei Hamad bin Isa Al-Khalifa de Barhein van incrementar el poder dels parlaments i van prometre millors condicions de vida en els dos països, a Jordània va ser destituït el primer ministre Samir Rifai.

Mentre a Egipte Hosni Mubàrak va ser enderrocat l’11 de febrer. A Líbia, el govern de Gaddafi va acudir presumptament a l’ús de la força aèria per reprimir els manifestants i, en resposta, l’OTAN va liderar una coalició aèria per frenar-lo. Els rebels libis, ajudats per l’OTAN, van expulsar Gaddafi de Trípoli, la capital, i van prendre el control del govern

El 20 d’octubre de 2011, Gaddafi va ser trobat fugint i va ser executat, donant fi a la guerra

Al Iemen, el país més pobre del món àrab, les protestes contra Ali Abdullah Saleh van durar més d’un any, fins que al febrer de 2012 va ser expulsat del poder. A Síria es va produir una altra guerra civil que actualment segueix sense solució

Qualificades com revolucions per la premsa internacional, la cadena de conflictes va començar amb la revolució tunisiana, al desembre de 2010. No obstant això, Noam Chomsky, cèlebre filòsof i activista nord-americà, considera que les protestes d’octubre de 2010 al Sàhara Occidental van ser el punt de partida de les revoltes. En un primer moment, la premsa occidental la va denominar també com a revolució democràtica àrab

D’altra banda, han estat denunciades les nombroses especulacions i maniobres que les potències occidentals han exercit en els països àrabs aprofitant la inestabilitat política portada a les revoltes populars. El creixent caos als Estats àrabs va ser escenari suficient per a l’aparició de l’Estat Islámic

No obstant això, aquestes revoltes no tenen precedents en el món àrab ja que si bé en la història d’aquest ha hagut nombroses revolucions laiques i republicanes, fins ara aquestes s’havien caracteritzat per néixer a partir de cops d’Estat militars i donar pas a governs en certa mesura autoritaris amb o sense suport popular, en tant que els esdeveniments es van caracteritzar per un reclam democràtic i d’una millora substancial de les condicions de vida

Per la naturalesa de les seves protestes (llibertats democràtiques, canvis polítics, econòmics i socials), alguns observadors europeus les associen amb les revolucions europees de 1830 i de 1848 i de 1989 a l’est europeu, a partir de la caiguda del mur de Berlín en 1989

Font: wikipedia