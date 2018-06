Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de juny de 2018

Hi ha una feina que no fan moltes entitats que treballen a l’Àfrica. Kalilu Jammeh junt amb Herminia Nubiola han creat una fundació que vol evitar que molts nois s’embarqui a Gàmbia

El millor professor és justament en Kalilu Jammeh. La seva experiència sobre com va arribar al nostre país va ser fulminant. En Kalilu Jammeh treballa en el seu país d’origen per dissuadir els nois que emprenguin un viatge tan dolorós com va ser el seu

Com a intercanvi fan que el jovent de Gàmbia pugui tenir un futur al seu país. Els orienta cap a la pesca amb barcasses fetes per ells mateixos. Aquesta estratègia també la fa Lluís Llach al Senegal

Tothom està d’acord que amb tot això de l’emigració cal anar molt en compte. Ara mateix ho veiem a Líbia

De fet tots aquests coneixements que aporten als naturals del país no són altra cosa que prevenció. Mal aniríem si haguéssim d’arribar al diagnòstic o al guariment d’aquestes persones

Hi ha moltes persones que es dediquen a predicar, sovint amb l’exemple. Pot semblar contradictori que Kalilu Jammeh, instal·lat entre nosaltres, pugui fer fer marxa enrere a molts nois assedegats d’Europa

Kalilu explica la seva experiència i afita la problemàtica que pot arribar a ser morir en un trajecte forassenyat. Alguns diran que Kalilu s’expressa així perquè va arribar a Europa, un pas irreversible

No és ell sol perquè n’hi ha de poc coneguts que practiquen aquesta didàctica. Tan de bo que fossin més, reconeguts mestres de contenció entre un jovent que té fam d’Europa, precisament un tema per explicar. Què és Europa per un immigrat ? Un sac de gemecs…!

Hi ha aspectes de les societats africanes que empenyen els seus fills a ser coneguts com herois si es poden instal·lar a Europa. N’hi ha un que diu: “no sóc un heroi, però he sobreviscut en l’intent”, però poden ser molts més que no s’avergoneixin d’haver hagut de fer marxa enrere…!