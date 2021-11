Presentació del llibre Salvem els mots, de Jordi Badia

VilaWeb, 2 de novembre de 2021

Us convidem a la presentació del llibre Salvem els mots (Rosa dels Vents), del cap d’estil de VilaWeb, Jordi Badia, en què s’apleguen dos-cents mots i expressions que són a la corda fluixa i que, entre tots, cal que salvem i reivindiquem. L’acte, en què participarà l’autor, serà conduït pel director de VilaWeb, Vicent Partal, i es farà el dilluns 8 de novembre a les 19.00 a l’auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

S’hi mantindran totes les mesures anticovid i la cabuda hi serà limitada. Els interessats a assistir-hi han d’enviar un correu a inscripcions@vilaweb.cat. Cada subscriptor hi podrà venir amb un acompanyant (en aquest cas, caldrà esmentar-ho explícitament en el correu). Confirmarem les places, que s’admetran per ordre de recepció dels correus fins a omplir la capacitat màxima de la sala. La sessió serà transmesa en directe per vídeo, per facilitar la participació de tots els qui no hi hagin pogut acudir.

Els subscriptors podeu fer-nos arribar preguntes, que seran ordenades i moderades per Vicent Partal i es formularan al convidat. Les podeu enviar al correu director@vilaweb.cat.

INFORMACIÓ DE L’ACTE

Què: conversa amb Jordi Badia

Modera: Vicent Partal

Quan: 8 de novembre a les 19.00

On: auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al carrer de Montalegre, 5, 08001 Barcelona

Reserva de plaça: inscripcions@vilaweb.cat (per ordre estricte de recepció dels correus)

Us hi esperem.

L’equip de VilaWeb