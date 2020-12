Premis Núvol 2020 

Núvol – 3 de desembre de 2020

Avui us avancem els noms dels guanyadors dels premis de cultura Núvol. Són deu creadors, no més grans de 40 anys, que enguany han excel·lit en la seva feina i ens han ajudat a veure-hi més clar o fer més suportable aquest any tan difícil. Trobareu una cobertura més extensa de la seva feina a l’Anuari en paper, que podeu aconseguir si us subscriviu a Núvol. També la podeu comprar en aquest enllaç o a les llibreries a partir de la setmana vinent. Felicitem a tots els guanyadors, que us detallem a continuació.