Premis extraordinaris de doctorats per a dos tesis sobre fàrmacs antioxidants

3 feb 2017 per SDRCA

Ed – Valencia – foto CEU-UCH | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 03.02.2017

Universitat: Sara Paradells analitza una estratègia per a reparar lesions cerebrals i Soledad Navarro, sobre la retinitis pigmentaria

María Miranda, Soledad Navarro, Sara Paradells, José Miguel Soria i Mª Ángeles García Esparza, autores i directors de les tesis premiades

Dos investigacions sobre les aplicacions de fàrmacs antioxidants en el sistema nerviós central han obtingut dos dels Premis Extraordinarios de Doctorado concedits per la Universitat CEU Cardenal Herrera esta setmana.

Es tracta de les tesis de Sara Paradells Navarro sobre l’ús d’àcid lipóico i cèl·lules derivades de la medul·la òssia com a estratègia de reparació de lesions cerebrals, i la de Soledad Navarro Benlloch sobre l’efecte de la progesterona en la retinitis pigmentaria. Les dos investigadores de la CEU-UCH, que han treballat en el Grup d’Investigació sobre Estrategias de Neuroprotección i Neurorreparación en el Sistema Nervioso Central, van rebre els seus premis en l’acte acadèmic de la Festividad de San Pablo celebrat esta setmana.

La tesi doctoral premiada de Sara Paradells Navarro, professora associada del Departament de Ciències Biomédicas de la CEU-UCH, ha sigut dirigida pels professors José Miguel Soria, María Miranda i María Ángeles García Esparza. La seua investigació, realitzada en la CEU-UCH i durant les seues estades en l’Institut Científico de l’Hospital San Raffaele de Milà i el Centre Andaluz de Biología i Medicina Regenerativa (Cabimer), ha estudiat i comparat, per separat i de forma combinada, dos estratègies terapèutiques per a tractar les lesions celebrales. Una farmacològica, consistent en l’administració d’un potent antioxidant, l’àcid lipoico, i una altra cel·lular: el trasplantament intracerebral de cèl·lules derivades de la medula òssia.

Els resultats de la seua investigació, en col·laboració amb el Grup de la CEU-UCH, han sigut publicats en revistes com ‘Neuroscience’, ‘Clinical and Developmental Immunology’, ‘Journal of Applied Toxicology’ i ‘Brain Injury’.

Progesterona i retinitis pigmentaria

Per la seua banda, la investigadora de la CEU-UCH Soledad Navarro Benlloch ha obtingut el premi extraordinari de doctorat per la tesi desenvolupada sota la direcció dels professors de la CEU-UCH María Miranda i José Miguel Soria.

En ella, ha estudiat els efectes i mecanismes d’acció de la progesterona, després de la seua administració oral en un model experimental de retinitis pigmentaria en ratolins rd10. Soledad Navarro va ser becària d’investigació en el IATA-CSIC i en l’Hospital Universitari La Fe abans formar part de l’equip de la CEU-UCH i ha participat en les investigacions publicades en prestigioses revistes científiques, totes de primer cuartil, com ‘ACS Chemical Neuroscience’, ‘Free Radical Biology & Medicine’, ‘Pharmacological Research’ i ‘Experimental Eye Research’.

Segons destaca el professor José Miguel Soria, investigador principal del Grup Estrategias de Neuroprotección i Neurorreparación en el Sistema Nervioso Central de la CEU-UCH, “el comú en les dos tesi és que les seues autores, Sara Paradells i Soledad Navarro, treballen en el nostre grup d’investigació juntes, han compartit experiments i han treballat les dos amb fàrmacs antioxidants, com l’àcid lipóico i la progesterona, amb aplicacions en sistema nerviós central en models experimentals, ja que la retina és considerada també partix del sistema nerviós central”.