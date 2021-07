Acció Cultural del País Valencià, 12 de juliol de 2021

Com bé sabeu, diumenge 20 de juny, vam viure una nit única i molt especial plena d’emocions gràcies a l’entrega dels primers Premis El Temps de les Arts.

Deia Joan Fuster que la cultura és un patrimoni comú i és la base per a un futur també en comú i a El Temps de les Arts ens impulsa aquesta idea.

Per això, amics, us vull explicar que iniciem una nova etapa on tothom és imprescindible, us convido a fer-vos mecenes d’El Temps de les Arts per d’aquesta manera garantir que els Premis El Temps de les Arts tinguin una llarga vida, però també, per fer possible un espai comunicatiu i cultural ambiciós com el nostre portal digital.

Necessito de la vostra ajuda per arribar a moltíssima gent i us demano que feu arribar aquest missatge i aquest vídeo a tothom a qui li pugui interessar.

Moltes gràcies i visca la cultura!

Recupereu l’entrega dels primers Premis El Temps a:

TV3

Àpunt Media

IB3

RTV Andorra