Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 16 de setembre de 2021

Us comuniquem, per si pot ser del vostre interès, que un any més, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya convoca els XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual.

S’hi poden presentar recerques de qualitat relacionades amb l’àmbit de la comunicació audiovisual i que destaquin per les seves aportacions i rigor metodològic.

Podeu trobar tota la informació al web del CAC.