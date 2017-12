Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de desembre de 2017

La Xina s’ha convertit en els darrers anys com un dels actors principals a tot l’Àfrica, al costar d’Estats Units, Regne Unit o França. Tots ells presideixen les decisions que Nacions Unides fa a tot el món

La presència actual de la Xina a l’Àfrica és essencialment diferent a la que tenia fa unes dècades. En aquells temps va establir tractats de cooperació amb països africans com ara atorgant beques d’estudis a casa seva abans de l’enderroc del mur de Berlín

La polarització del món en dos blocs va desaparèixer. Ara, la major presència xinesa a l’Àfrica es distingeix per comunitats xineses assentades en aquest continent i arreu

La influència xinesa no es distingeix exactament per aquesta diàspora sinó pels convenis amb estats africans sobretot en el camp de l’explotació de minerals

La Xina no fa servir la caixa per pagar aquestes primeres matèries sinó que ho fa mitjançant la construcció d’infraestructures de tota mena, com ara ferrocarrils o carreteres

La principal característica d’aquesta intervenció, que celebren molts estats africans, no només no es fa en espècie sinó que els qui construeixen són únicament xinesos deixant de banda la mà d’obra africana

Això suposa la pèrdua de l’activitat formativa dels africans. Aquesta política xinesa no és gratuïta sinó que ho exigeix el mateix medi. Seguir aquesta idea significaria donar formació als africans perquè es podrien enrolar en operacions d’altres països avançats

No és intranscendent sinó una necessitat. La major part dels països africans no estan preparats per plantejar grans projectes per si sols. No saben explotar mines a nivell industrial ni d’altra mena de béns que no siguin agroalimentaris

El resultat se centra en l’egoïsme dels estats perquè no establexen mai quins beneficis en traurà la població. L’origen d’aquestes desviacions no cal buscar-les a la Xina sinó més aviat en l’organització de molts estats africans perquè neguen indirectament el benestar dels seus pobles.

Tot plegat merma l’índex de desenvolupament humà dels africans. Les polítiques governamentals no poden pas arribar a millorar l’estat de la població fins a llarg termini