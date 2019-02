Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de febrer de 2019

La ciutat de Praia és la capital de Cap Verd. Praia és la ciutat més poblada (151.436 habitants tot i que ocupa una superfície similar a la de Barcelona). És una nació formada per un arxipèlag situat en l’oceà Atlàntic, a l’oest del Senegal

La ciutat és a l’illa de Sant Jaume. Praia guardava una població de 61.644 habitants el 1990. La ciutat té un port comercial, que exporta cafè, canya de sucre i fruites tropicals. Posseeix també una important indústria pesquera

La ciutat de Praia va sorgir en 1615, quan es va formar l’assentament sobre una plana propera a la platja de Santa Maria, que oferia bones condicions per als vaixells

Inicialment era utilitzat com a port clandestí per no haver de pagar les taxes duaneres de la capital de l’època, Ribeira Gran. La localitat va anar progressivament adquirint la categoria de vila segons anava arribant població des de l’antiga capital. Praia passar a ser la capital del país en 1770

Al llarg de la història hi va haver diverses propostes de canviar la capital a Mindelo durant el segle XIX, però les administracions portugueses mai en van mostrar interès. A través d’un decret de 1858 es va elevar l’estatut de vila a ciutat establint-se definitivament com a capital del país

La República de Cap Verd és un estat sobirà insular d’l’Àfrica, situat a l’oceà Atlàntic davant les costes senegaleses. La seva forma de govern és la república semipresidencialista i el seu territori està organitzat en 22 concelhos o municipis.

El nom de l’arxipèlag prové de la península de Cap Verd, l’extrem més occidental del continent d’Àfrica, prop del qual es troba la ciutat de Dakar (el Senegal). La seva llengua oficial és el portuguès i el país és membre de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa

Les illes van estar deshabitades fins que van ser descobertes al segle XV pels portuguesos, que les van colonitzar per convertir-les en un centre de tracta d’esclaus. La major part dels actuals habitants de Cap Verd descendeix d’ambdós grups, colonitzadors i esclaus

Font: wikipedia