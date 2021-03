Posa un peu a cada continent amb els International Business Days

Posted by

ACCIÓ informa, Butlletí de l’Agència per la competivitat de l’Empresa, 11 de març de 2021

Sabem que el mercat és el món i que la internacionalització tornarà a ser un dels grans motors de reactivació econòmica. Però ni tots els mercats són iguals ni es poden abordar de la mateixa manera.

En un context on guanyen pes els hubs regionals, des d’ACCIÓ t’acostarem durant les properes setmanes a les realitats particulars de cada gran àrea continental a través dels International Business Days, que ens portaran, successivament, a l’Àsia, l’Àfrica i l’Orient Mitjà, Amèrica i Europa.

Focus Àsia, del 15 al 19 de març

Focus Àfrica i Orient Mitjà, del 12 al 16 d’abril

Focus Amèrica, del 17 al 21 de maig (properament)

Focus Europa, del 14 al 18 de juny (properament)

Ja pots inscriure’t al Focus Àsia i al Focus Àfrica i Orient Mitjà !

FOCUS ÀFRICA I ORIENT MITJÀ

Del 12 al 16 d’abril et portem fins al continent africà, on podràs descobrir per què Ghana, Kenya i Etiòpia són alguns dels mercats que t’has de començar a plantejar.

Participa als tallers d’Àfrica i Orient Mitjà per conèixer les principals tendències sectorials i oportunitats de negoci emergents i sol·licita ja les entrevistes amb els directors de les Oficines Exteriors per fer el teu viatge virtual a l’Àfrica !

Superant les barreres per vendre a l’Àfrica

Oportunitats de negoci a Sud-àfrica

Oportunitats de negoci als Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudí i Kuwait

T’apropem a les oportunitats en licitacions a l’Àfrica

Oportunitats del sector de maquinària industrial a Turquia

3 vies de negoci industrial a l’Àfrica: Països com Kenya, Etiòpia o Ghana volen deixar enrere la dependència de les importacions a través del foment de la indústria. Un repte majúscul que obre la porta a noves oportunitats de negoci en el sector de les TIC, el tèxtil o l’agroalimentari. No t’ho perdis!