Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de juliol de 2018

No crec que hi pugui haver al món poble amb tanta indolència com l’espanyol. Gibraltar és tan català com espanyol perquè la pèrfida albió, teòricament aliada de la Corona d’Aragó en el conflicte espanyol entre els Àustries i els Borbons, va ocupar el penyal amb el pretext d’aliada

Els anglesos es van fer seus Gibraltar i Menorca, recuperada amb una hàbil operació. Per més escarni, hi ha Gibraltar una platja dedicada als catalans. Gibraltar pertany a la Corona d’Aragó o dit d’una altra manera a l’actual Regne d’Espanya

De quines forces disposa Espanya ? Per què encara aquesta retòrica sobre Ceuta i Melilla ? Molt fàcil, disposa de turistes. Melilla i Ceuta, en aquest ordre, es poden visitar bé amb un viatge de 9 dies: 3 dies per cada ciutat i 3 dies de desplaçaments

El mateix es pot aplicar a Gibraltar on hi viuen i treballen moltes persones originàries d’Andalusia, a moltes de les quals no les interessa Espanya. La força espanyola també pot emprar el turisme

Fa temps que els Reis d’Espanya Joan Carles i Sofia van visitar les ciutats autònomes del nord d’Àfrica. Per no tenir problemes d’espai aeri o marítim, van visitar cada ciutat fent desplaçaments des de la península, primer a una i després a l’altra, evitant un trajecte al voltant de la costa marroquina

Aquestes ciutats formen part del Regne de Castella des del s. XV com a mínim. El penyal de Gibraltar fou ocupat a la britànica des de fa pocs segles, posant per davant la cara dels catalans

No es pot alimentar un poble amb nacionalisme perquè això sempre acaba malament. Les males llengües diuen que a Espanya hi ha al voltant d’un milió de persones d’origen marroquí. No estan tots ben cuidats ?

Sí, totes aquestes coses són de palaus a les quals no hi tenim accés, per la qual cosa el poble s’ho ha de prendre rient. Hi ha la coacció segons la qual un únic estat no pot controlar les dues bandes de l’Estret. Per què les coses són tan esbiaixades ?