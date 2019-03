Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de març de 2019

Porto Novo, també coneguda com Hogbonou i Adjacé, és la capital oficial de Benín. La ciutat és un port sobre la badia de Porto-Novo, part del golf de Guinea. Porto Novo és la segona ciutat més gran de Benín, després de Cotonou, la principal ciutat del país, tant política com culturalment

La ciutat és el centre d’una zona agrícola que produeix principalment oli de palma, cotó i kapok. En la dècada de 1990 es va trobar petroli a la costa enfront de la ciutat, de manera que s’ha convertit en un important centre d’exportació d’aquest hidrocarbur

Porto Novo va ser fundada probablement en la segona meitat del segle XVI pel llegendari rei Et-Agdanlin d’Allada. El seu nom deriva de “port nou” en portuguès, atès que en aquesta zona es va desenvolupar una gran activitat de comerç i de tràfic d’esclaus cap a tota Amèrica

El Regne d’Ardra es va acollir a la protecció de França el 1863 per defensar-se del setge britànic; però, el veí regne d’Abomey no va tolerar aquest acostament cap a França i es va iniciar una guerra entre els dos estats africans. En 1883, amb l’arribada de l’armada francesa a Porto Novo i Cotonou, la regió va ser incorporada a la “colònia de Dahomey i les seves dependències”, per convertir-se en la seva capital des de 1900

Els reis de Porto-Novo van continuar governant la ciutat fins a la mort de l’últim rei, Alohinto Gbeffa en 1976. Des de 1908 van ser coneguts com Xef supérieur (Cap superior en francès)

Molts afrobrasilers es van assentar a Porto Novo en el seu retorn a Àfrica després de l’abolició de l’esclavitud al Brasil. Això va provocar que l’arquitectura i gastronomia brasileres formessin una part important de la cultura de Porto Novo

Benín (antigament Dahomey), oficialment la República de Benín, és un país situat a l’oest d’Àfrica. Està limitat per Togo a l’oest, per Nigèria a l’est i per Burkina Faso i Níger al nord. La majoria de la població viu en el golf de Benín. La capital de Benín és Porto Novo però el seu govern està en Cotonou, la ciutat més gran del país. Benín cobreix aproximadament una àrea de 112.622 quilòmetres quadrats, amb una població d’aproximadament 9.050.000 de persones. Benín és una nació tropical i subsahariana, dependent majoritàriament de l’agricultura, amb una ocupació substancial, els ingressos provenen, un cop més, de la agricultura

La llengua oficial de Benín és el francès. No obstant això, algunes llengües indígenes com el fon o el ioruba són parlades comunament. La religió més estesa és el catolicisme, seguit per prop de l’islam, el vudú i el protestantisme. Benín és membre de les Nacions Unides, la Unió Africana, l’Organització per a la Cooperació Islàmica, la Zona de Pau i Cooperació de l’Atlàntic Sud, La Francophonie, la Comunitat d’Estats Sahel-Saharians, l’Associació de Productors de Petroli Africans, i la Autoritat de la Conca del riu Níger

És una antiga colònia francesa, coneguda amb el nom de Dahomey a causa d’un antic regne local, que va aconseguir la independència l’1 d’agost de 1960, com República de Dahomey. El 1975, es va adoptar el nom actual de República de Benín, prenent el nom de la Badia de Benín, en la costa està situat el país. Al seu torn el nom de la Badia procedeix de l’antic regne yoruba de Benín, que es trobava més a l’est, entorn de l’actual ciutat nigeriana de Benín City, el que pot portar a confusió. La raó d’haver triat el nom de Benín per rebatejar a Dahomey, és que es tractava d’un nom neutral: abans de la colonització francesa, “Dahomey” era només el nom d’un regne costaner del sud, i per tant el seu nom no representava a la regió de Atakora al nord-oest, ni a l’antic regne (avui departament) de Borgou al nord-est.

