Polítiques Digitals us ofereix un descompte en les entrades per la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

Comunicat SmartCatalonia, 28 de maig de 2021

El 16 de juny tindrà lloc la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica i, des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, us oferim un codi de descompte en les entrades. Per beneficiar-te’n, has d’inscriure’t en el següent enllaç i introduir el codi 260625.

L’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya tindrà lloc a l’Auditori de Barcelona, espai que es convertirà en un punt de trobada per als professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions i institucions del sector TIC a Catalunya. L’acte també es podrà seguir virtualment.

#LaNit2021 està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

Programa

18:30h Acreditacions

19:15h Introducció musical

19:30h Presentació

19:35h Benvinguda institucional, a càrrec de Pedro Linares, president de Telecos.cat i Eduard Martin, degà del COEINF.

19:45h Vídeo/Conferència

20:15h Cerimònia d’entrega de Premis

– Lliurament del Premi Salvà i Campillo a la Personalitat destacada

– Lliurament del Premi Joan Clarke al/la CIO destacat/da

– Lliurament del Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedor/a

– Lliurament del Premi Alan Turing al Compromís Social

– Lliurament del Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC

– Lliurament del Premi d’Honor

21:00h Cloenda institucional

Trobareu tota la informació sobre la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica a la seva pàgina web.