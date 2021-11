Polítiques Digitals et regala una entrada per assistir al congrés Puzzle X, dedicat a accelerar la innovació tecnològica

Comunicat SmartCatalonia, 12 de novembre de 2021

Fira de Barcelona, Mobile World Capital i AMPT organitzen del 16 al 18 de novembre PUZZLE X, un esdeveniment dedicat a accelerar la innovació tecnològica dels materials de frontera per ajudar el món d’avui.

Des de Polítiques Digitals volem que formis part d’un dels esdeveniments més rellevants d’enguany i per això et regalem una entrada. Per fer-ho, cal que entris en aquest enllaç i apliquis el codi promocional següent: YTATK3WJ.

Amb el suport del Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, la iniciativa impulsarà els materials de frontera per ajudar els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides per al 2030, i establirà Barcelona com l’epicentre d’aquests i l’impacte social.

Els materials frontera com el grafè, les tecnologies quàntiques, els compostos intel·ligents i els metamaterials són els components bàsics de la innovació urbana en àmbits fonamentals com ara: la mobilitat, l’energia, el reciclatge, l’IoT, la sanitat, la connectivitat i les infraestructures.

L’esdeveniment serà un terreny de convergència per a la ciència, els negocis, l’emprenedoria i la sostenibilitat, l’art i el disseny, i reunirà els principals acadèmics, inversors, líders d’opinions corporatives, funcionaris governamentals i empresaris del món per facilitar i agilitzar les solucions dels materials Deep Tech.

Així doncs, PUZZLE X reunirà científics de prestigi mundial i líders del sector, com el premi Nobel Sir Kostya Novoselov; Andrés de León, director general d’Hyperloop Transportation Technologies; Carles Navarro Vigo, director general de BASF a Espanya; el Dr. Paul Weiss, president de la UCLA; i el Dr. Pau Turón, vicepresident d’R+D de B. Braun, entre molts d’altres.