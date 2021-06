Polítiques Digitals et convida a participar en el webinar de presentació del Programa Tech Tour Space 2021 de suport a startups del sector de l’espai

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 1 de juny de 2021

Tech Tour Space 2021 és un programa de suport a startups del sector de l’espai impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya amb l’objectiu de fomentar el creixement i l’atracció d’inversions en el camp de la tecnologia de l’espai. L’acte tindrà lloc el 10 de juny a les 16h vía Zoom.

Unes 45 empreses seran seleccionades per a presentar, en una sèrie de sessions virtuals, les seves innovadores solucions comercials i les seves necessitats d’inversió i col·laboració a inversors financers i corporatius internacionals. Les empreses seleccionades també participaran en diferents activitats d’acompanyament, mentoring i formació per a la captació d’inversions.

Incriviu-vos al seminari web d’introducció, on coneixereu més detall sobre el programa Tech Tour Space 2021 i on també tindrem ponències d’experts internacionals sobre com fer créixer i captar finançament en companyies del sector de l’espai.

Consulta el programa aquí.