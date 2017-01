Polémica en el Reino Unido por un sketch sobre mujeres islámicas

ALBERT MOLINS – Barcelona – LA VANGUARDIA – 17/01/2017

Un sketch satírico del programa Revolting, emitido en el segundo canal de la BBC, ha generado una gran polémica en el Reino Unido y cierto debate sobre los límites del sentido del humor.

El sketch, The real housewives of ISIS (las verdaderas esposas del Estado Islámico), es una parodia del reality estadounidense The real housewives, pero la versión británicasustituye a las adineradas esposas de Beverly Hills por otras de combatientes de Estado Islámico caricaturizadas e interpretadas por actrices vestidas con hiyab.

“Alí me ha comprado una cadena nueva de dos metros. Casi puedo salir de casa con ella, ¡es genial!”, dice en una escena una mujer sonriente y encadenada a la cocina. En otro momento, otra se queja de no saber cómo vestirse para la “próxima decapitación”, y más adelante dos mujeres se dan cuenta de que tienen el mismo “modelito” de chaleco cargado de explosivos.

El vídeo del programa se ha viralizado y en Facebook, lo han visto 14 millones de personas y ha generado un gran debate en las redes sociales.

Sus detractores creen que es moralmente inaceptable que una cadena pública como la BBC haga escarnio de la situación de unas mujeres que en sus países viven en terribles condiciones de opresión y sumisión. Por contra, los que lo han salido en su defensa argumentan que la sátira y burlarse del enemigo es algo tradicionalmente británico, e incluso creen que el sketch puede llegar a ser de ayuda para luchar contra el terrorismo.