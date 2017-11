Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de novembre de 2017

El nostre entorn fa que les persones es puguin comparar amb un piano. Les melodies es poden comparar amb el comportament de les persones

No hi ha persona igual en aquest món, tots som diferents, però les persones es poden classificar en moltes formes de pensar, la seva manera de fer, tot respecte al seu estat físic o psíquic

Així com cada persona es pot equiparar a un color, amb els pobles es pot fer el mateix. Això queda resumit amb els colors de la seva senyera. Normalment les senyeres no tracten d’incomodar connacionals. Hi ha d’haver lloc per tothom encara que s’intentin destacar valors generals

El disseny d’una bandera va implicar ciutadans espanyols. Uns amb la bandera tradicional i els altres amb les senyeres republicanes. ¿No creieu més exemplar que uns colors van dur a la guerra?

Les senyeres africanes solen ser molt diferents entre si perquè els pobles africans també són molt diferents encara que no ho semblin. Els pobles africans engloben sovint vàries nacions africanes. Això és la xarxa de diferents punts de vista

Els països africans, uns més que d’altres, estan formats per vàries nacions. Un exemple el trobem al nord d’Àfrica. Àrabs i amazics conviuen sovint entre discrepàncies. Només cal veure la diferència que hi ha entre Ceuta i Melilla, on a Ceuta hi ha influència àrab, i a Melilla, amaziga