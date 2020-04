Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’abril de 2020

Falta encara una estona perquè comencin a entreveure’s els primers raigs del nostre Sol tan estimat. Aquest astre ens dóna cada dia una nova vida

En aquests moments de trànsit cap a la normalitat, hem de mostrar-nos atents de com evolucionen els esdeveniments. No deixeu en cap moment de seguir l’actualitat

Superat el pic de l’epidèmia, no ens hem de deixar endur per la baixada de la velocitat de contagi. Segons els meus càlculs, potser som una mica més enllà de la meitat del trajecte de l’epidèmia

Sovint, no tenim sentiment de poble perquè cadascú va a la seva sense pensar amb els altres

Ha aparegut un fals debat sobre la Llibertat. Millor dit, es barallen llibertats, en plural, que en definitiva la seva suma no arriba al concepte de Llibertat

Qui posi en dubte l’essència de la Llibertat pel confinament obligat al qual estem tots sotmesos, s’equivoca. S’equivoca perquè tancats a casa estem exercint la nostra Llibertat per la nostra supervivència, no només dels nostres veïns, sinó de tots els que compartim aquest meravellós planeta

El discurs de la manca de llibertat pel nostre confinament obligat senzillament m’altera. És clar que les nostres autoritats ens obliguen a fer coses pel bé comú. A mi no em costa gaire de creure

Es fa aquest confinament obligat perquè hi ha gent que no raona. A mi no em cal obligar-me a estar tancat perquè sense cap obligació ho estaria, fent ús de la meva Llibertat

Hi ha persones que s’han de guanyar la vida introduint discursos que no van enlloc. Només creen pànic, una por inútil

Afortunadament, som la immensa majoria que pensem que les obligacions que ens imposen les autoritats científiques són de bon abraçar