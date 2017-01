PMMT exporta l’arquitectura hospitalària a tot el món

16 gen 2017 per SDRCA

ANNA PINTER – BARCELONA – foto ALBERT SALAMÉ – EL PUNT AVUI+ – 15 gener 2017

ECONOMIA: L’empresa es va internacionalitzar durant la crisi i ara s’ha convertit en un referent global

D’esquerra a dreta, Rita Barata, Patricio Martínez i Maximià Torruella, a la seu de PMMT

A PMMT Forward Thinking Healthcare, una empresa dedicada a l’arquitectura hospitalària, la crisi els va agafar a punt de posar-se a construir els sis concursos que havien guanyat. Cap d’ells es va executar i ara, mirant-s’ho amb distància, pensen que encara sort, sinó hauria estat devastador haver-se quedat a mitges en la construcció. Així que els dos socis fundadors, Patricio Martínez i Maximià Torruella, poc amants de les aventures viatgeres, van haver d’agafar les maletes i van començar a trucar a portes a concursos internacionals, la majoria dels cops junt amb empreses constructores d’aquí. Les obres fora de Catalunya els van ajudar no només a salvar els mobles sinó també a aprendre, millorar i innovar en els seus processos com mai haurien imaginat. Des d’aleshores han construït 3 hospitals a l’Equador, un a Bolívia, un a Guinea Equatorial i un a Angola, i de la seva aventura internacional només tenen resultats positius en tots els àmbits. “Els coneixements que hem adquirit en la nostra experiència internacional ens han servit, a més a més, per guanyar concursos un cop s’ha començat a reactivar l’activitat en el mercat local”, explica Patricio Martínez, un dels dos socis fundadors que coordina l’àrea de disseny i producció de l’empresa. La internacionalització és, però, és una de les tres potes sobre les quals es basa l’estructura de PMMT. Les altres dues són la innovació i la consultoria. La primera va ser conseqüència d’un canvi de model i la segona, per la voluntat de donar valor afegit a la seva arquitectura. “PMMT no té un departament d’innovació i recerca, l’R+D+i, sinó que és una àrea transversal per a tots”, explica Maximià Torruella, l’altre soci. Estan organitzats de manera que tot l’equip dedica entre un 20% i un 30% del seu temps a la innovació. D’aquest esforç ha sortit el servei de Friendly Materials, el desenvolupament d’una maneta de porta accessible universalment i el concepte de fer hospitals 100% inclusius. Ells són els creadors de l’hospital paramètric, un producte arquitectònic amb un alt grau de prefabricació que permet optimitzar tots els processos i reduir a un any el temps de construcció. Una xifra rècord que van aconseguir en el de Puyo, a l’Equador, del qual han rebut el reconeixement internacional d’arquitectura sanitària intel·ligent i eficaç.

La seva aposta triangular ha tingut efecte, l’any 2016 l’han tancat amb tres milions de facturació, més del doble que el 2015.

Recentment s’han traslladat a una seu que propicia la intel·ligència col·lectiva i afavoreix la cooperació dels 25 treballadors.

Els materials que no afecten la salut

PMMT ha desenvolupat un servei d’informació i assessorament que identifica materials de construcció que afecten la salut dels seus ocupants. El servei, que dirigeix l’arquitecta Barata, el comercialitzen sota el nom de Friendly Materials i té al darrere una tasca de recerca de tres anys. El servei fa rànquings de materials i sistemes constructius i determina els de menys toxicitat.