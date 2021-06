Pla InterCulturalitat

Posted by

ESPAI AVINYÓ, 1 de juny de 2021

Quins temes i com es representa la diversitat cultural, ètnica i racial en les sèries? Quins problemes trobem a l’hora de trencar imaginaris estigmatitzats, exotitzants i racistes en les grans produccions audiovisuals? Com podem detectar-los? Quines sèries recomanem i quines no?

L’Espai Avinyó continua el cicle Sèries a debat per comentar i analitzar sèries amb molt d’èxit i difusió dins la cultura popular contemporània.

En aquesta segona edició analitzarem, amb ull crític, la sèrie Élite. Quins són els debats que ha suscitat aquesta sèrie? Per reflexionar-hi, ens farem preguntes amb relació a com s’han construït els i les personatges, els conflictes i les situacions que envolten la seva realitat. També ens preguntarem sobre els límits o reptes de la presència, representació i visibilitat de creadors, d’actrius, actors i comunitats racialitzades dins les produccions audiovisuals.

Recupera el vídeo de la primera sessió on el col·lectiu NVNF ens van compartir idees claus per entrenar la nostra mirada i esbrinar que s’hi amaga darrere la ficció.

Ponent:

Hajar Menssouri: treballadora social i membre de l’associació mares contra el racisme.

Kenza Benzidan: tallerista en diversitat sexual i de gènere i en la prevenció de violències en l’àmbit escolar.

Dinamitza:

New Voices New Futures: col·lectiu de creadores afro que s’han unit per a la producció, la distribució i el suport a projectes audiovisuals de cineastes afrodiaspòrics.

Col·labora:

GENI – Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat – Universitat de Barcelona

Dia: dijous 3 de juny

Hora: 18 h

Lloc: Sala Jane Addams, Facultat de Geografia i Història UB (Carrer de Montalegre, 6)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat