Pla de Clavegueram: sessió d’informació i debat

Butlletí del Districte Sant Martí, 22 d’abril de 2021

La sessió és específica per al veïnat de Sant Martí i s’hi explicarà el Pla de Clavegueram així com els beneficis que comporta. A més, les persones assistents podran conèixer l’obra prevista per construir el dipòsit d’aigües del col·lector de la rambla Prim i les afectacions que aquests treballs tindran en la mobilitat de la zona.

També es durà a terme una dinàmica participativa activa, àgil i enriquidora. Cal inscripció prèvia. La sessió es podrà seguir en directe a través de la plataforma Decidim.Barcelona.

A la plataforma Decidim.Barcelona – Dimecres, 28 d’abril – A les 18 h