Pinzellades

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de setembre de 2018

Les relacions sexuals són unes relacions culturals, però s’han de fer necessàriament per tenir descendència. Pot passar que després del període fèrtil, els amants hagin avorrit les relacions sexuals

De fet, no hi ha enlloc que digui que s’han de mantenir obligatòriament perquè són sovint allò après al carrer

L’ensenyament primari el vaig fer en una acadèmia on convivíem nens i nenes. És per això que sempre he mantingut sempre bones relacions amb nens i nenes. Més endavant la meva mare em va fer anar a unes classes de repàs perquè hi havia nois i noies

Una vegada els nens el carrer estaven molt capficats de com eren les nenes. Vaig tenir l’oportunitat d’anar a la platja quan encara no tenia nou anys on la mare canviava la seva nena

Quan ho vaig explicar als nens del carrer, els vaig dir espontàniament que les nenes eren iguals que els nens excepte perquè nosaltres teníem penis i elles un petit tall. Això no s’ho van agafar bé els nens del carrer perquè no me’n van parlar més

Escric això també sobre la sexualitat diguem-ne adulta. La mare d’una negroafricana va dir-li a la seva filla que havia de pagar-me tot el que havia fet per ella de cara la normalització legal de la seva presència anant-nos-en al llit

La noia va preparar una situació inevitable que vaig defugir instal·lant-me a la terrassa. Quan ella va veure aquest moviment que vaig fer, va quedar inicialment decebuda, però així que va passar l’estona, es va mostrar molt agraïda

Al cap d’un temps em va considerar un germà perquè m’explicava confidències. Em va dir que havia trobat nòvio, però li molestava haver-hi de tenir relacions sexuals. Era motiu de torbament

Vam passar d’una situació extravagant a una situació confidencial sobretot fent ús d’unes relacions intel·ligents i obertes sobretot la sexualitat que ella volia al llarg de la seva vida. Al fnal de tot, la vaig perdre de vista

Quan vaig fer la l’educació secundària només hi havia nois i molts d’ells estaven entrampats en la sexualitat. A l’últim curs es feia un cinefòrum amb les noies convidades ‘un altre col·le. Era clar que hi havia nois que mai no havien parlat amb noies fora de casa

Com una mena de corol·lari cal que noies i nois hagin tingut una bona educació sexual i reproductiva