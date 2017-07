Picades de mosquit

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de juliol de 2017

La SDRCA va fer fa molt de temps, quan no teníem els coneixements disponibles, una emissió de cartes dirigides a totes les universitats africanes

Al costat d’algunes universitats que van contestar, hi va haver una noia kenyana a qui no va agradar l’invent

Vam rebre el seu article per internet amb molta cura. Hi vam trobar un mecanisme aliè a l’article, el vam desactivar, i el vam publicar

Al cap d’uns quants dies la noia deia: “veig que heu publicar l’article, oi?” No ens va molestar més

Darrera de tot això hi ha quin interès es té sobre cooperació internacional. Seria una cosa com ara: “ens veieu tan pobres?”

No, la SDRCA no dóna almoïna a ningú, però s’ha obert a la cooperació internacional com la que poden fer conjuntament Espanya i altres països europeus

La cooperació internacional és un mitjà segur per posar al dia totes les parts implicades

És per això que es parla del ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. Tot i que Espanya fa relativament pocs lustres que s’hi va adherir

Definir el pla de col·laboració amb Kenya seria bo per les dues parts. Kenya és una de les principal potències d’Àfrica

Un pla de col·laboració podria ser l’estudi de mosquits per reduir l’impacte de la malària