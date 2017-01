Per unes religions en lletres minúscules

5 gen 2017 per SDRCA

DÍDAC P. LAGARRIGA – Barcelona – foto GETTY – ARA – 05/01/2017

Sense tanta fixació per apropiar-se dels noms ni de la moral, les creences en minúscula són més dinàmiques i incloents

La magnificència de la vida és digna de celebrar i agrair, però hi ha un tipus de religiositat que veu aquesta magnificència només en un dels seus aspectes, el més grandiloqüent i magnànim. Ho expressa amb temples imponents, dignes d’admiració, i també, de forma no tan agradable, amb institucions que es volen a si mateixes grans i poderoses, amb capacitat per controlar les comunitats de creients. L’ull humà, per la seva condició, és més hàbil per copsar la grandària en lloc de les coses menudes. Potser per aquest motiu, som proclius a l’elogi de tot el que sobresurt, i malgrat les evidències d’una vida minúscula que batega igual i que, per tant, és igual de magnificent, continuem meravellats i condicionats per tot allò que resulta gran… La mort d’un elefant o una balena ens commou més que la d’una formiga o una puça. De la mateixa manera, un altar exuberant sota cúpules colossals exhorta més la moral que una simple cabana de fusta. La màxima “com més gran, més credibilitat” sembla funcionar en un món, el religiós, on allò que és més gran (Déu) sembla haver-se oblidat de tota petitesa.

Tanmateix, ¿la grandiositat encarcara? ¿Com més majúsculs, més estàtics? A mesura que les tradicions religioses creixen, els marcs de referència també ho fan, en una lògica que depassa el marc religiós per esdevenir una característica del nostre temps: créixer, encara que sigui desproporcionat, costi el que costi, encara que necessitem diversos planetes com el nostre per suportar un ritme de vida magnànim mentre, paradoxalment, oblidem celebrar la magnificència de les petites coses. De la simplicitat.

El Baixíssim

En l’àmbit religiós, quan això passa, es perd la qualitat espiritual, per imperceptible. Com si fugís espantada per tanta grandiloqüència, l’essència religiosa s’evapora quan es construeix amb la mirada posada, exclusivament, en la grandiositat. En conseqüència, per recuperar-la cal mirar a baix. “Res es pot conèixer de l’Altíssim si no és mitjançant el Baixíssim, per aquest Déu a l’altura d’un infant, per aquest Déu arran de terra de les primeres caigudes, amb el nas a l’herba”, recorda l’escriptor francès Christian Bobin al llibre El Bajísimo (traduït al castellà per l’editorial El Gallo de Oro), que reivindica la menudesa espiritual: “Ni Déu pare amb els seus tambors, ni l’Altíssim amb la seva veu de llamp. Només el Baixíssim que murmura a cau d’orella del dorment, que parla com només ell pot parlar: en veu molt baixa. Un esquinçall de somni. La piulada d’un pardal. [...] El Baixíssim, anònim, burleta, desapercebut pels moralistes que el busquen en els llamps d’un cel o en les tombes d’un penediment”.

La por manifesta en els qui tot ho volen gran rau en aquesta possibilitat de passar desapercebut, en la possibilitat que la gent no se’ls escolti. Però, com ens ensenya Bobin, el Baixíssim no és un Déu mut, fred i impotent, sinó una llum que acompanya, un hàlit fràgil. Quan les religions s’interessen per aquesta menudesa, no s’infravaloren com s’acostuma a creure, sinó que retornen a uns orígens molt més humils, més coherents amb els missatges inicials, uns missatges propers als que més allunyats estan dels cercles de poder i superioritat. Quan s’abandona tota pretensió de grandesa, cau també la imposició i, amb ella, la hipocresia. Una vivència religiosa en minúscula implica l’atenció de copsar les subtileses i d’atendre el que se’ns manifesta, inesperadament, pel cantó més amagat. “Aquest estimat darrer lloc”, que deia l’ermità cristià Charles de Foucauld (1858-1916), i que contrasta amb la fal·lera per ocupar sempre els primers llocs.

Escriure en minúscula

L’activista tailandès Sulak Sivaraksa (1933) assegura que prefereix escriure budisme amb b minúscula precisament per emfasitzar aquesta importància de l’espiritualitat al servei dels altres i no com a entramat de poder i subjugació. Aquest budisme minúscul encoratja els devots a treballar la consciència, la tolerància i la interconnectivitat com a exercici social, sense separar el progrés personal del col·lectiu. Així, per exemple, amplia preceptes bàsics com no fer mal als altres o no robar en l’àmbit social i polític, i qüestiona les implicacions morals del capitalisme.

Així mateix, l’intel·lectual musulmà Abdennur Prado (1967) reivindica un islam en minúscules separat de l’Islam. Al seu llibre titulat explícitament El islam anterior al Islam escriu: “A l’oposició entre un Islam espiritual i un Islam legalista, m’agradaria confrontar una altra oposició, entre l’islam entès com un verb i l’Islam entès com un nom”. Aquest Islam en majúscula, com a nom propi, defineix una religió que va prendre cos en un moment històric, un Islam que, com qualsevol nom, es pot emprar de moltes maneres, però que té una clara connotació exclusivista. En canvi, com a verb, islam ens parla d’una acció, d’una pràctica que defuig el marc històric i les manipulacions. Un verb que en àrab expressa la submissió conscient a Déu i que, per tant, aquella persona que l’accepta es defineix com a musulmana: profetes bíblics i fins i tot els apòstols de Jesús, com recorda Prado, són qualificats de musulmans a l’Alcorà, no per encaixar en un Islam amb majúscules, històric, sinó per pertànyer a una acció cabdal, però en minúscules. En reivindicar el verb per sobre del nom, també trenquem amb un Islam amb data d’inici concret. “Com a musulmà -escriu Prado- em concerneixen molt més els fets dels apòstols que no les dinasties abbàssida o otomana”. La seva proposta, a més, ens alerta que quan adjuntem un adjectiu a islam (com Islam moderat, Islam legalista, Islam espiritual…) estem acceptant que actua com a nom i, per tant, li prenem tota la força activa d’un verb que va més enllà d’uns referents concrets.

L’ús de la minúscula, doncs, ens obre a un món molt més dinàmic i incloent, que no té tanta fixació per apropiar-se dels noms ni de la moral, sinó que funciona en un pla molt més ampli, sovint desapercebut. Present sense escarafalls, magnificent no per gran, sinó perquè va més enllà de les mides.