Per Sant Jordi es podrà celebrar el Dia del Llibre al carrer

Cambra del Llibre de Catalunya, 9 de febrer de 2021

Des de ja fa uns dies els gremis i les associacions que integrem la Cambra del Llibre de Catalunya estem treballant amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a dissenyar diversos escenaris i protocols que permetin esponjar la forta demanda que es preveu pel 23 d’abril i poder combinar la celebració del Dia del Llibre amb les màximes garanties de seguretat per a tothom.

Els escenaris que estem treballant tenen en compte tant la realitat territorial com les afectacions que hi pugui haver de la Covid en aquell moment per adaptar-nos-hi amb flexibilitat.

En el cas de la ciutat de Barcelona, també estem treballant amb els equips tècnics de Cultura, a més dels de Protecció Civil de l’Ajuntament per poder celebrar el Sant Jordi al carrer amb totes les garanties de seguretat.

Us anirem informant dels avenços a mesura que es produeixin per celebrar el Dia del Llibre amb parades al carrer i a les llibreries, respectant naturalment tots els protocols de seguretat que estiguin vigents en aquell moment.