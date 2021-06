Per Sant Joan, brinda amb el Cava per la Llengua!

Posted by

Plataforma per la Llengua, 22 de juny de 2021

Petards, taps d’ampolla, focs artificials… En una de les nostres nits més sorolloses tu també pots fer sentir el català! A la Plataforma per la Llengua volem que celebris aquesta revetlla 100% en català i et convidem a fer-ho amb el Cava per la Llengua.

El Cava per la Llengua és una iniciativa solidària, avalada per l’experiència de les caves Sumarroca. Un cava brut reserva amb les varietats de raïm macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay, amb una criança de 30 mesos i un valor artístic afegit, ja que l’etiqueta inclou una reproducció d’una obra del poeta Perejaume: una al·legoria sobre la llengua, feta a partir de la forma del Turó de l’Home.

Pots adquirir l’ampolla a qualsevol supermercat de la xarxa Bonpreu i Esclat, i també a través de la seva pàgina web. Comprant-la ajudes a la tasca en defensa de la llengua i promoció del català, que a la Plataforma per la Llengua és possible gràcies a iniciatives com aquesta i als més de 24.000 socis que en formen part.

Ens ajudes a continuar creixent?