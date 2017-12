Penya-segats

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de desembre de 2017

La columna sobtada d’uns 300 mil sirians que s’allunyaven de la situació de guerra van trobar el camí cap Europa que seguien molts africans pels corredors de Llevant

L’emigració d’eritreus és essencialment política perquè no poden suportar més el règim totalitari d’Asmara. La situació d’Eritrea es compara de vegades amb la que hi ha a Corea del Nord

Els emigrants eritreus són veritables refugiats polítics a qui se’ls hi obren primer les portes amb la condició d’asilats com passa al nostre país. Tots els governs de la Unió Europea segueixen aquest raonament. Uns quants eritreus van ser dels primers d’arribar a Espanya amb tota mena de garanties

La crisi migratòria de sirians s’ha anat oblidant des dels informatius. L’única cosa que recordem és que el Papa Francesc va donar allotjament a tres famílies musulmanes en el si de la ciutat del Vaticà

La crisi eritrea fa realment llàstima. Quin profit ha tret Eritrea de sortir d’Etiòpia ? Cap ni un, només l’orgull de no ser manats des d’Addis Abeba. La partició d’un país no ha donat mai la felicitat dels implicats

Al contrari, tot i l’esforç, Alemanya ha demostrat al món la dolorosa partició en RFA i RDA. No són pocs alemanys que critiquen avui encara la situació en què va quedar. Al cap d’un temps de la unió, no eren pocs els que criticaven la fusionada RDA

N’he sentit coses duríssimes d’alemanys capitalistes, com ara que nascuts i criats a la RDA no servien per res, però cal fixar-se que Angela Merkek prové de la zona soviètica. Per què ara no en diuen pestes ?

Tornant a l’Àfrica, cal recordar l’intent d’unió per formar Senegàmbia. Al cap d’un temps de rodatge, senegalesos i gambians van desistir de la idea de fer un únic poble. Les raons del fracàs s’atribueixen a qüestions lingüístiques entre els senegalesos francòfons i els gambians anglòfons, però les raons són més aviat múltiples

La naturalesa humana és realment complexa, donant pas a complexes situacions