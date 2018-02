Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de febrer de 2018

Molts ciutadans de Barcelona no han vist més negroafricans que els del top manta. La gent només parla del que veu al carrer, unes persones de difícil veure. Molta gent només parla de que veu al top manta

Seria bo que la gent de Barcelona vegés treballar d’una forma reglada tots els negroafricans. Aquest sentiment negatiu s’acabaria

Jo només voldria que la comunitat africana es deixés veure caminant pels carrers de la nostra ciutat perquè així les persones autòctones podrien opinar millor

Dono aquesta batalla per perduda perquè fa molt que es pregona, però potser algun africà en fa cas. Sabem que a Europa s’hi han fet i s’hi fan guetos, ¿per què no analitzar-ne les causes i els efectes ?

No em consta que a Barcelona s’hi hagin creat estrictament guetos. La vox populi parla del Raval com un barri on s’hi ha creat algun gueto. Parlo del Raval per la seva popularitat tot i que n’hi pot haver d’altres

Les consideracions demogràfiques relatives als negroafricans de Barcelona indiquen que aquesta comunitat no és molt important respecte a algunes comarques que en poden tenir més

De tota manera, encara que no hi ha guetos declarats, molt africans, quan han arribat de treballar es poden trobar en algunes associacons africanes, la qual cosa els pot fer reviure els seus països d’origen

És com que els fills tenen el deure de formar-se en un centre d’ensenyament potser se’ls hi pot oferir com un altre punt de trobada, però ara també gent del país

Ens la juguem amb les noves generacions perquè, si no fan o no han fet els cursos d’ensenyament obligatori com a mínim, ja podríem estripar les cartes de la integració de noies i nois a través de l’escola

Jo em trobo pel carrer amb persones africanes molt animoses, que em fan posar optimista per allò que ens pertoca a tots