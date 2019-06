Patriotisme

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de juny de 2019

Jo sóc un enamorat de la ciència encara que hi ha molta gent que sàpiga què vol dir. El Diccionari normatiu valencià defineix ciència com el conjunt de coneixements adquirits per mitjà de l’estudi, l’observació i el raonament, organitzats sistemàticament i dels quals es deduïxen principis i lleis generals. Ciència és també el Conjunt de coneixements i de doctrines organitzats metòdicament i que constituïxen una branca del saber.

La ciència és universal. Recordaré sempre un article sobre uns joves metges de l’Àfrica occidental. Van buscar el lloc geogràfic més idoni d’atendre malalts. Aquesta cooperativa es va instal·lar al centre d’una zona rural

Es va establir un sistema d’iguala, conveni entre un metge i el seu client pel qual aquell presta a este els seus servicis a canvi d’una quantitat fixa anual, però alguns no volien pagar inclús quan el que se’ls digués que no tindrien assistència sanitària si es posaven malalts

És el mateix aquí que hi ha persones de l’escala no volen pagar la comunitat de veïns. Aquestes morositats són universals perquè diuen que no els hi faran falta

Jo n’he conegut durant la meva vida, diuen: “sano sanote, puro machote”. Fa riure, oi ? Doncs és cert. N’hi ha que no volen metge per si els detecta alguna malaltia, però hi van quan no hi ha d’altre remei

Com deia, aquestes consideracions són de caràcter universal: “pan para hoy, hambre para mañana”

Com titulava el diari ARA fa relativamenr poc: “on són els africans que ajuden els africans ?” Nosaltres hem posat l’exemple de la cooperativa africana de metges, però n’hi ha un munt més

Entre els africans abunda el nacionalisme, però no són patriotes (no aporten res al seu país). Emigren amb una mà al davant i l’altra al darrera