El periodista Bru Rovira exposa al diari ARA (29 d’abril de 2018) la seva estupefacció perquè les grans potències mundials han estat i s’estan repartint l’Àfrica

Esmenta que, l’antic líder dels Pink Floid Roger Waters, va dir a TV3: “Tinc 75 anys i just ara em començo a adonar dels efectes del colonialisme i l’imperialisme”.

Una dona americana em va advertir que no em entrés en el tema de les OngD tot i que estem vivint una realitat no massa falaguera en cap de les grans regions del món. Tanmateix, l’Àfrica des d’Europa es constata com el pitjor dels escenaris. Quan es parla d’Àfrica, s’entenen regions pròpies de diferents països africans

Un descobriment de no fa encara uny any fa referència a un sistema de finançament que jo havia passat per alt. Per exemple, considerem una clínica que opera a Occident. Detecta llocs claus on intervenir-hi, però cobrarà pels seus serveis a la zona

El sistema és per mi revolucionari perquè desplaça el lloc dels ingressos. De tota manera, això no és fàcil de fer, però és plenament rendible encara que la protagonista sigui una associació sense afany de lucre. En aquest joc les parts s’ensenyen les cartes. La capacitat de negociació amb els mandataris africans ha de tenir els peus de plom

La SDRCA va iniciar converses amb un organisme africà important en què serien els alumnes qui finançarien l’operació. Això va contradir el seu discurs perquè, segons deien, pensaven que érem una Ong. Salvat aquest escull, començarem a difondre el nostre producte arreu: CURSOS CURTS

En el món de la cooperació se senten moltes veus tant des de dins com de fora, però a voltes molt contradictòries. Hi ha qui considera que no s’ha d’intervenir mentre que la felicitat dels afectats no es perdi