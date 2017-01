Pasteres: doble capacitat

3 gen 2017 per SDRCA

ADOLFO S. RUIZ – Sevilla – foto EFE – LA VANGUARDIA – 03/01/2017

Les persones rescatades el 2016 van ser 6.109, davant les 3.369 del 2015

Una embarcació de Salvament Marítim arriba al port de Màlaga amb 50 immigrants rescatats a mitjan desembre

Les dades oficials confirmen les previsions que s’havien fet al llarg de l’any. El 2016 es tanca amb un espectacular increment de persones rescatades davant les costes andaluses. Durant l’any s’han registrat més de 6.109 rescats, segons dades de la Delegació del Govern a Andalusia, una quantitat que dobla la del 2015, que va ser de 3.369, i gairebé triplica la del 2013, quan es van quantificar 2.133 persones rescatades en alta mar. Les dades de les oenagés augmenten la xifra en unes 1.200 persones més.

Encara que l’hivern solia ser una època en què hi havia un important descens del nombre de rescats, el desembre ha trencat radicalment aquesta tendència. Els immigrants es llancen al mar malgrat les adverses condicions meteorològiques, un indicatiu de la desesperació que pateixen. Fins al dia 19 de desembre s’havia rescatat 610 persones a bord de 25 embarcacions, davant les 244 persones i 10 embarcacions registrades durant el mateix mes del 2015. El primer dia del 2017 més de 110 persones han estat rescatades i traslladades als ports de Màlaga, Motril i Almeria.

La paradoxa és que aquest increment del nombre de persones rescatades coincideix amb un descens referent al total de pas­teres utilitzades, que ha baixat de les 491 detectades l’any passat a les 354 de l’actual. L’explicació, com ja va publicar aquest diari fa uns mesos, és que s’han modificat les rutes marítimes que se­gueixen els immigrants.

Antonio Sanz, delegat del Govern a Andalusia, explica que “hi ha hagut un descens de les petites llanxes inflables amb capacitat per a deu persones que arribaven als ports gaditans, especialment al de Tarifa”, situada davant Tànger, de la qual amb prou feines la separen 13 quilòmetres. Al contrari, “s’han incrementat les pasteres de més capacitat, entre 40 i 50 persones, i dotades amb motors més potents que arriben als ports de Màlaga, Motril, a Granada, i al d’ Almeria”.

El canvi en les rutes marítimes fa que les travessies siguin molt més llargues i perilloses. Tot i que la gran majoria dels immigrants continuen sent principalment subsaharians, hi ha hagut un repunt del nombre de pasteres ocupades per ciutadans d’origen marroquí i algerià. Sanz destaca que la immensa majoria d’aquestes persones no pensen establir-se a Espanya. “Tot just un 2% dels rescatats sol·liciten la concessió d’asil al nostre país”, recalca.

L’increment del control a les tanques que envolten Ceuta i Melilla, la conclusió dels filats tallants i la inclusió del concepte rebuig en frontera en la legislació espanyola, fórmula amb què el Govern empara les anomenades devolucions en calent, ha empès els immigrants subsaharians a evitar els voltants de les ciutats espanyoles al nord de l’ Àfrica i a desplaçar-se cap a l’est del Marroc, Algèria i, en casos extrems, fins a Líbia.

Com a contrapartida a aquesta nova situació han disminuït els intents de saltar les tanques de les ciutats frontereres, tot i que no han desaparegut definitivament. A començaments de desembre va tenir lloc una de les entrades més importants que hi ha hagut a Ceuta des de l’any 2000. Aquesta vegada 420 immigrants van aconseguir accedir a la ciutat. La matinada de l’1 de gener entre 800 i 1.200 persones van intentar accedir a Ceuta, i no ho van aconseguir per l’acció conjunta de la Guàrdia Civil i les forces de seguretat marroquines. Només van arribar-ne dos, que van haver de ser traslladats a un hospital perquè tenien greus ferides.