Passar gana

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de novembre de 2017

Vaig veure fa anys un reportatge sobre la fam que patia una localitat etíop. Per no comprometre ningú diré només que el reportatge el signava una televisió europea

Aquesta televisió va localitzar aquest poble per fer-ne un reportatge de com les persones passen gana

Anaven menjant del que havien anat guardant en temps anteriors, però menjaven d’una forma raccionada després de no ploure mai i fer-se malbé els sembrats

La televisió per tenir èxit va acordar que al final del reportatge els donaria menjar, però per fer el reportage seguien menjant del que els havia quedat d’abans de la sequera

Tot això és molt televisiu perquè els del poble només pensaven en quan els donarien la teca. Fa vergonya escriure tot això perquè tot plegat és molt pocasolta

Com es pot anar pel món jugant amb el menjar ?

És que hem perdut els quatre principis que ens quedaven ?

Quantes organitzacions sense afany de lucre hi ha a l’Àfrica ?

Quants treballadors humanitaris hi ha per frenar aquesta plaga ?

Quina distribució hi ha per països ?

Jo preguntaria més…!

Quantes nenes i nens hi ha a l’Àfrica ?

Quin és el percentatge dels qui passen gana ?

En quins països es concentren ?

Podria fer més preguntes…

Quin grau de col·laboració hi ha entre organitzacions sense afany de lucre ?

Quants d’aquests nens i nenes toquen per treballador humanitari ?

Quin és l’estat de salut de tots els nens africans ?

N’hi ha algun cens oficial ?

Creieu que s’han de fer servir fotos de nens desemparats en campanyes de recaptació de diners ?

Us proposem que ens ho expliqueu perquè moltes coses que no les entenem. El que arriba per televisió s’ho empassa tothom

Potser es podria fer un guió d’un bon documental que no faci mal a ningú…?