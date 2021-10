Participa en l’estand de la Generalitat de Catalunya al MWC Barcelona 2022

Comunicat SmartCatalonia, 15 d’octubre de 2021

MWC Barcelona és l’esdeveniment més influent del món per a la indústria de la connectivitat. És on les empreses líders mundials i els pioners comparteixen el lideratge més recent sobre la progressió i el futur de la connectivitat. I és el millor lloc per crear oportunitats de xarxa amb influents de la indústria mòbil i tecnològica.

En aquesta edició, i seguint en la línia de suport a l’economia digital i la innovació que du a terme el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, la participació al pavelló del Govern de Catalunya serà gratuïta.

La Generalitat de Catalunya, un any més, dona suport a les empreses, entitats i centres tecnològics catalans del sector de les solucions i tecnologies mòbils perquè puguin participar en el MWC Barcelona 2022 que tindrà lloc del 28 de febrer al 3 de març en el recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.

En aquesta edició, la Generalitat de Catalunya disposarà d’un espai dins de la Fira destinat a les empreses i els centres tecnològics catalans expositors perquè puguin presentar els seus desenvolupaments tecnològics, productes i serveis.

D’entre totes les sol·licituds rebudes, se seleccionaran 50 entitats que disposaran dels avantatges següents:

Un espai als estands de la Generalitat al MWC Barcelona 2022 (l’assignació dels espais es farà per sorteig).

Connexió a internet.

5 entrades per al MWC Barcelona 2022 (una d’elles amb accés a les conferències del congrés)

Participació gratuïta a l’Open Innovation Challenge del MWC Barcelona 2022.

Inclusió en el catàleg online oficial d’empreses catalanes del MWC Barcelona 2022.

Requisits

Els requisits que han de complir les empreses o centres per poder participar en l’estand de la Generalitat de Catalunya al MWC Barcelona 2022 són:

Tenir una oferta de productes o serveis vinculada al sector de les solucions i tecnologies mòbils.

Haver estat creat abans de l’1 de gener de 2020.

Tenir una facturació inferior a 7 milions d’euros l’any 2018, 2019 o 2020.

No participar en un altre estand del MWC Barcelona 2022, ja sigui propi o d’una tercera entitat. Si no es compleix aquest requisit, l’assignació de l’espai i les entrades atorgades quedaran anul·lades. Aquesta mesura es pot aplicar en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciat el MWC Barcelona 2022.

Tramitar la sol·licitud de participació i adjuntar-hi la documentació requerida en el termini indicat.

Criteris per seleccionar les empreses

Els criteris per seleccionar les empreses o centres que participaran en el MWC Barcelona 2022 són els següents:

El nivell d’innovació, la novetat i l’originalitat del producte, servei o aplicació, i les possibilitats de desenvolupament futures, tant en l’àmbit empresarial com tecnològic. Pes del criteri: 40%.

El grau d’internacionalització de l’empresa o centre i el seu creixement i potencial en els mercats globals, així com la participació en fires internacionals. Pes del criteri: 30%.

L’orientació dels productes o serveis cap a les àrees següents: indústria alimentària, indústries de la química, energia i recursos, sistemes industrials, indústria del disseny, indústries de la mobilitat sostenible, indústries de la salut i ciències de la vida, indústries culturals i basades en l’experiència. Pes del criteri: 10%.

Que l’entitat no hagi participat en anteriors edicions del MWC, ja que es vol donar la facilitat a d’altres empreses que participin per primera vegada en aquest congrés. Pes del criteri: 20%

Inscripcions

La inscripció per participar en la convocatòria s’ha de fer en aquest enllaç

Per formalitza-la, haureu de seguir detalladament els passos que s’indiquen al web.

El tancament de la convocatòria serà el dilluns 15 de novembre de 2021.

Trobareu els requisits, els criteris de selecció i més informació de la convocatòria en aquest enllaç.

Us esperem al MWC 2022!