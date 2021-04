Participa en l’estand de la Generalitat de Catalunya al MWC Barcelona 2021

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 30 d’abril de 2021

La Generalitat de Catalunya dona suport a les empreses, entitats i centres tecnològics catalans del sector de les solucions i tecnologies mòbils perquè puguin participar en el MWC Barcelona 2021, del 28 de juny a l’1 de juliol en el recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya disposarà d’un espai dins de la Fira destinat a les entitats, empreses i els centres tecnològics catalans que vulguin presentar els seus desenvolupaments tecnològics.

A causa de la cancel·lació de l’edició anterior per part de la GSMA, les empreses i entitats que van ser acceptades per participar l’any passat han mantingut la seva plaça per l’edició d’enguany del MWC.

De les noves sol·licituds rebudes, se seleccionaran 21 entitats, empreses o centres tecnològics que disposaran dels avantatges següents:

Un espai a l’estand de la Generalitat al MWC Barcelona 2021 (l’assignació dels espais es farà per sorteig)

Connexió a internet

5 entrades per al MWC Barcelona (1 tipus GOLD i 4 tipus EVP)

Participació gratuïta al Brokerage Event del MWC Barcelona

Inclusió en el catàleg en línia oficial d’empreses catalanes del MWC Barcelona

Inscripcions

La inscripció per participar en la convocatòria s’ha de fer a través de Tràmits gencat. Per formalitza-la, haureu de seguir detalladament els passos que s’indiquen al web.

El tancament de la convocatòria serà el divendres 7 de maig de 2021.

Trobareu els requisits, els criteris de selecció i més informació de la convocatòria en aquest web.

Us esperem al MWC 2021 !