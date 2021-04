Participa en la setena edició dels Premis DonaTIC i fes-te visible

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 27 d’abril de 2021

El Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques ha engegat la convocatòria dels Premis DonaTIC 2021, amb l’objectiu de fer visible aquelles dones del món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en el futur.

Si tu també vols fer les TIC atractives per al talent femení del futur, visibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats per elles i promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de decisions i l’emprenedoria, t’hi esperem! Tens temps fins al 19 de maig per presentar les candidatures.

El lliurament es farà el 13 d’octubre, en honor al Dia d’Ada Lovelace, en reconeixement a la que fou la primera programadora de la història.

Categories dels Premis DonaTIC 2021

Les candidatures dels Premis DonaTIC 2021 poden ser proposades fins al 19 de maig per la mateixa candidata o bé per qualsevol altra persona o institució. Es poden presentar en aquestes vuit categories, que són excloents (cada candidata només pot ser-ho d’una categoria):

Emprenedora: ha de ser fundadora o cofundadora d’una empresa en actiu del sector de les TIC o haver dut a terme innovacions en l’empresa familiar com a intraemprenedora.

Empresària: ha d’haver consolidat una empresa que es dedica a l’àmbit de les TIC

Professional: ha de treballar per a una empresa, organització o pel seu compte i dedicar-se a l’àmbit de les TIC i tenir una titulació universitària en l’àmbit TIC

Acadèmica/Investigadora: s’ha de dedicar a la formació i/o recerca en l’àmbit de les TIC i ha d’estar en possessió d’una titulació universitària TIC

Divulgadora: ha de treballar en l’àmbit de la comunicació vinculada a les TIC

Revelació: ha d’haver tingut un paper rellevant i destacable en l’àmbit de les TIC tot i tenir una trajectòria curta

Estudiant TIC: es divideix en Universitària i FP, i les candidates han de ser estudiants de qualsevol titulació universitària o cicle formatiu de FP de l’àmbit TIC i han d’haver desenvolupat un projecte i/o iniciativa destacable en aquest àmbit

Iniciatives referents: també es divideix en dues subcategories, Empresarial i Entitat, centre formatiu/institució, i hi poden optar qualsevol empresa, entitat i/o centre formatiu/institució que hagi desenvolupat una iniciativa pròpia que posi en valor el paper de la dona en l’àmbit de les TIC