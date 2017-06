Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de juny de 2017

La SDRCA considera que cal optimitzar i coordinar els recursos africans de Barcelona. Així s’expressava en una ponència dirigida al segon Congrés d’associacions de Barcelona del 2010

El Parlament africà de Barcelona estaria format per totes les persones jurídiques que hi ha a la ciutat i que no són poques. Per enumerar-ne unes quantes podríem començar a pensar en els nombrosos consolats africans que hi tenim

Entrant en més detall podríem dirigir-nos a les nombroses associacions africanes, a la gran quantitat d’oenagés o a les moltes entitats públiques i privades que tenen com a camp de treball afers africans

El Parlament africà de Barcelona podria establir un diàleg global sobre tots els temes que Barcelona pot coordinar. La situació d’Àfrica ho exigeix. Una primera convocatòria no podria anar més lluny que establir ponts de diàleg.

Seria qüestió de crear una estructura dinàmica que permetés avaluar recursos humans i materials. Tanmateix, la SDRCA no té prou capacitat de convocatòria perquè això pugui ser una realitat immediata

Davant les nostres mancances, hem provat d’establir fòrums de diàleg per països. Aquesta fórmula no seria tan plena, però aniria bé per començar. Tampoc aquesta no ha pogut veure la llum

Una tercera proposta és la d’editar 55 videos, un per país, per a projectar-los a àFricaTV (www.africatv.cat). Si és del vostre interès només cal que ens ho expresseu