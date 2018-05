Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de maig de 2018

Des del segon Congrés d’associacions de Barcelona (2010), l’associació sense afany de lucre SDRCA (Barcelona, 2006) té interès per convocar el Parlament africà de Barcelona

El principal objectiu de la SDRCA per convocar-lo és reunir persones que representin totes les entitats relacionades amb Àfrica tant autòctones de Barcelona com de persones jurídiques que defensin els interesos dels africans que conviuen entre nosaltres

Una altra forma d’anomenar aquest Parlament pot ser la de Mercat internacional amb la intenció de projectar les conclusions a països africans per augmentar-ne el poder adquisitiu, la formació, i la salut

Convocar a la brava aquest Partament és molt difícil logísticament. La idea de la SDRCA és convocar separadament associacions relacionades amb Àfrica. Un cop cada grup de treball hagi fet les conclusions des de l’anàlisi de l’africanitat, es convocarà el Parlament

Un cop convocat aquest parlament, aquest tindrà vida pròpia al llarg del temps. L’èxit s’aconseguirà en funció de la implicació de cada grup amb la definició de projectes dirigits a països africans

És una idea que no és fàcil de dur a terme perquè ha de despertar l’interès de les diferents entitats. Cada entitat autòctona o africana haurà de fer l’anàlisi de com a mínim un país per llançar productes útils a l’Àfrica

El temps hauria de fer madurar les idees aportades pels participants. Un cop aquesta idea estigui consolidada amb les aportacions dels cònsols de països africans de Barcelona, es podria passar a un altre estadi: constituir el Parlament africà a Europa