Països pobres o empobrits ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juny de 2017

Els països africans són per norma pobres, però no la seva societat perquè, si no fos així, la inestabilitat sociopolica seria molt més gran

Va coincidir, per exemple, la independència amb el final de la guerra de Corea. Aleshores els estàndards socioeconòmics eren pràcticament equivalents, però no pas ara des de fa anys

Què li falta a Zàmbia per poder-se desenvolupar en tots els nivells ?

Quan França abandona políticament les colònies africanes, les coses continuen igual en el millor dels casos. En aquella època França tampoc estava tan desenvolupada com ara

Els francesos consumien molts dels recursos naturals de la Françafrique que era i continua tenint una economia principalment agrària

En un diagrama circular veuríem que el consum de productes africans s’estava reduint de mica en mica perquè els francesos preferien productes més sofisticats

És així que l’economia de la Françafrique s’aniria arrugant, diríem eufemísticament que aquesta paisos es van empobrir

Però aquí neix la manca d’empenta d’aquests països pobres van quedar estancats per no tenir tots els sectors econòmics en marxa: ni indústria ni turisme

Posem per cas el Camerun. L’organisme espanyol per a inversions espanyoles a ultramar FIEM no té en compte el Camerun perquè és un país massa endeutat.

És un endeutament ridícul comparat amb el dels països més avançats perquè els països europeus tenim base, però el Camerun no

El govern del Camerun no es queda amb les mans plegades perquè impulsa tota mena d’iniciatives econòmiques, però quant no hi ha capital, no hi ha capital

Un sector que, donades les característiques sociopolítiques, voldria desenvolupar el turisme, però no té prou capital. Dóna entrada a agències de viatges, però tot és molt escadusser. El govern impulsa, la gent respon.

És un problema de disponibilitat de capital