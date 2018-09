Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de setembre de 2018

Tot sembla indicar que ens acostem a una sobresaturació d’immigrats malgrat que els indicadors assenyalen un 15% d’immigrats davant el 20% de fa uns anys. L’acceptació de la immigració és baixa si tenim en compte que alguns locals no accepten immigrats

Els porters d’aquests ambients nocturns sempre han impedit l’entrada a persones d’un determinat perfil, el que fixa l’amo del local. Tothom és lliure d’acceptar persones a casa seva

Tenim focus d’immigrats que viuen molt malament, i no descansen del tot durant les hores de son per por a rebre represàlies. El seu futur és incert sobretot perquè no troben el seu lloc social

Es llegia que qui més pateix la pobresa és el col·lectiu d’immigrats amb xifres que esborronen. Què hi fan aquestes persones aquí ? No s’estan fent cap mena de currículum que els permeti albirar un lloc digne de treball, i remunerat com marca la llei

Entenc que tot plegat és una bogeria perquè hi ha persones en joc. Potser el govern municipal podria ensenyar les seves cartes perquè això és cultivar indigència. Ara es parla de fer un pacte per la immigració. Potser ara tindríem el moment de prendre decisions

Molts immigrats han estripat les cartes, però això de tornar a casa amb les butxaques buides és molt costurut. Sí, de feina sobre immigrats n’hi ha per omplir uns quants coves. Entre tots estem fent mal a unes persones que no han trobat un lloc entre nosaltres

És hora de fer un pensament…!