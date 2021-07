Pacificació dels entorns de l’Institut Moisès Broggi

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 23 de juliol de 2021

El 26 de juliol comencen els treballs de pacificació dels entorns d’aquest centre educatiu del barri del Camp de l’Arpa del Clot, a tocar de l’Escola Miralletes. Concretament, s’ampliarà la vorera del c. de Sant Quintí i la del xamfrà nord de la cruïlla amb el c. de la Indústria. En les dues ampliacions es col·locarà mobiliari urbà així com es pintarà la zona amb sanefes.

En total, aquest estiu, s’iniciaran els treballs de pacificació als entorns de cinc centres educatius del districte en el marc del programa Protegim les Escoles.