Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’octubre de 2018

Fa temps que algunes agències de viatge han fet ús de l’entusiasme d’afroamericans per trobar-se amb els seus parents de l’Àfrica. Molts tornen decebuts, però d’altres hi troben familiars de tres centúries

El viatge als orígens també el fan aquí algunes persones. Però no pocs diuen: només és això ? La resposta emocional de tots aquests viatgers per trobar-hi familiars és desigual

Aquests viatges depenen molt de la recerca que fan els implicats així com les agències de viatges. Aquests desplaçaments s’han d’agafar amb temps…

Per exemple, la vida del conegut arreu Kunta Kinte està molt desenvolupada, cosa que potser tothom no hi té el mateix accés, no ho pot fer per manca de diners o d’informació. Aquest és un viatge al passat

Viatge és això, una aventura que pot sortir tan bé o com malament. De vegades viatjar pot resultar en una desil·lusió perquè per exemple els teus familiars d’origen centenari no els agrada la vostra visita

Potser teniu la sort de xocar la mà amb un parent vostre, però tothom sap que en un moment o d’altre la família es dispensa sense ulterior contacte

Potser la vostra troballa és un lloc rònec, cosa que no agrada ningú. Els immigrats potser no els agrada fer la seva escapada perquè han fingit d’on vénen per diverses causes

Als immigrats els interessa oblidar d’on han marxat, però mantenint vincles de sang als seus territoris a l’Àfrica. La noció d’immigració està molt relacionada amb la caricatura d’europeus a les Amèrques.

Aquesta tesitura la mantenen immigrats d’Europa i d’Àfrica. Retinc en la memòria el Museu de la Immigració de Nova York. Als Estats Units hi han arribat persones procedents de tot el món

Una altra cosa a saber és en quin barri podrás viure. Desitjo molta sort als viatgers que busquin el lloc d’on són originaris. Jo segueixo buscant més enllà del que sé…