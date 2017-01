Ordenen a La Fe retirar un fármaco davant el perill que continga restes de vidre

27 gen 2017 per SDRCA

Victoria Salinas - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 27.01.2017

Medicaments: L’antihemofílic, distribuït a València i en altres cinc centres de tot el país, es va arribar a administrar a dos pacients que van ser alertats ahir

L’Agència Espanyola de Medicamentos i Productos Sanitarios (Aemps) ha llançat una alerta per a retirar del mercat dos lots d’un medicament antihemofílic que es van distribuir en l’hospital La Fe i en altres cinc centres del país després de detectar un defecte de qualitat que podria ser perillós. En concret, l’agència parla de la «potencial presència de partícules de vidre en les xeringues de dissolvent» que inclou el fàrmac, NovoEight del laboratori Novo Nordisk.

L’alerta, notificada ahir a la vesprada per l’Aemps, va ser emesa com de classe 1, és a dir, la de risc més elevat de les tres en les quals es pot catalogar. Esta classificació del defecte es fa en funció del possible risc per a la salut dels pacients.

Fonts del centre La Fe van assegurar ahir que, després de rebre l’alerta oficial a mitjan vesprada d’ahir, l’hospital va procedir a retirar «31 unitats del fàrmac NovoEight de forma preventiva» encara que l’alerta va arribar quan unitats d’estos lots ja s’havien dispensat a dos pacients. En concret, segons van explicar, s’ha comunicat a estos dos pacients «que estaven afectats perquè no s’administraren i procediren a la devolució del fàrmac a l’hospital». Un d’ells està rebent el tractament des de fa algun mes i a un altre se li va administrar per primera vegada ahir. Les mateixes fonts van assegurar que els dos pacients es trobaven bé.

Segons la informació pública del sistema d’alertes de l’Aemps, els lots sobre els quals s’ha demanat la retirada i la devolució al laboratori són el FS6X342 (de la presentació Novoeight 2000 UI) i el FS6X341 (de Novoeight 500 UI). Tots dos van ser distribuïts en l’hospital Universitari de La Fe i en altres centres d’Espanya com l’Hospital Virgen de las Nieves de Granada, El Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Complejo Hospitalario d’Orense, l’Universitari de la Paz, a Madrid i la unitat d’Hemofilia d’un hospital barceloní. El medicament s’utilitza per a tractar i previndre episodis de sagnat en pacients amb hemofília A i s’injecta en vena.